Teslan Autopilot paranee ja yhtiö nostaa sen hintaa tonnilla

Tesla on työstänyt itseajo-ominaisuuksia jatkuvasti jo vuosien ajan. Hitaasti mutta varmasti saapuva "täydellinen itsestään ajaminen" (full self-driving) on yhtiön Graalin malja, jota varten Teslasta tulee löytyä tietyt ominaisuudet ja paketti maksaakin tuhansia.

Cost of Tesla full self-driving option increasing by ~$1000 on August 16 — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2019

Teslaa ostaessa paketti on kallis, mutta jälkeenpäin sen asentaminen maksaa vielä pari tonnia enemmän. Toukokuussa Tesla nosti hintoja viimeksi, ja Elon Musk on paljastanut, että paketista tulee jatkossa vieläkin arvokkaampi.Nyt tästä hinnan noususta on tarjoalla myös konkretiaa. Musk on paljastanut, että full self-driving -option hinta tulee kasvamaan tonnin lisää elokuussa.Elokuun 16. päivä alkaen tuhannen dollarin nousu tarkoittaa samalla, että samoihin aikoihin Tesla tuo saataville Enhanced Summon -ominaisuuden, jolla auton voi kutsua entistä monipuolisemmin parkkipaikalta luokseen.Varsinainen "täysi" itseajava Tesla tuntuu olevan vielä kovin kaukana. Paketin tarjoamaan tason viisi FSD-moodiin sisältyy Autopilotin ja Summonin lisäksi täysin paikasta toiseen ajamisen ilman käyttäjän väliintuloa.