Päivän diili: kevyt ja monipuolinen Lenovo Yoga 730 kannettava tietokone 749 euroa - säästä 450€

Päivän diili

Kääntyvällä kosketusnäytöllä varustettu Lenovo Yoga 730 kannettava tietokone maksaa nyt 749 euroa . Normaalisti Gigantti myy tätä mallia 1199 eurolla, joten säästöä tulee mukavat 450 euroa. Hintaopas hintavertailupalvelun tietojen perusteella Yoga 730 kannettava on ollut aiemmin tarjouksessa 899 euron hinnalla, joten siihenkin nähden 749 euroa on hyvä hinta.Lenovo Yoga 730 sisältää 13.3" Full HD IPS -kosketusnäytön, joka kääntyy 360 astetta. Yoga 730 on siis niin sanottu 2-in-1 -laite, koska sitä voi käyttää myös eräänlaisena tablettina. Tämä tarjouksessa oleva malli sisältää Intel Core i5-8265U -prosessorin, 8 gigatavua DDR4 keskusmuistia, 256 gigatavua SSD-tallennustilaa ja Intel UHD Graphics 620 -grafiikkapiirin. Pari muuta vaihtoehtoa myös löytyy prosessorin suhteen, mutta ne eivät ole tarjouksessa.Painoa laitteella on vain 1,19 kiloa, joten laite on erittäin helppo kuljettaa mukana. Koko ja paino näkyy liitäntöjen määrässä. Yoga 730 sisältää vain 2 kappaletta USB-C -liitäntöjä ja yhden USB-A -portin. Akun kestoksi luvataan yli 11 tuntia. Näppäimistö on taustavalaistu ja laitteessa on myös sormenjälkitunnistin. Näyttö tukee myös Lenovon kynää, jonka voi ostaa erikseen.Gigantin tarjous. Tarjous on voimassa sunnuntaihin 21.7. asti. Tuotteen saatavuus on hyvä.