Nintendo julkaisi päivitetyn Switchin – Akkukestoon hurja parannus

Nintendo Switch-pelikonsolinsa uuteen versioon. Päivitetty malli lienee tulossa muillekin markkinoille lähiaikoina, sillä Yhdysvaltoihin saapumisesta saatiin jo hieman viitteitä FCC:lle jätetyn hakemuksen kautta. on päivittänyt Japanin markkinoilla-pelikonsolinsa uuteen versioon. Päivitetty malli lienee tulossa muillekin markkinoille lähiaikoina, sillä Yhdysvaltoihin saapumisesta saatiin jo hieman viitteitä FCC:lle jätetyn hakemuksen kautta.

Uusi konsoli näyttää ja tuntuu kuin vanhakin Switch, mutta konsolin akkukesto on parantunut selvästi. Pidemmän akkukeston ansiosta konsolilla voidaan pelata kauemmin mobiilisti. Nintendo lupaa uuden Switchin akun kestävän noin 4,5-9 tuntia – todellinen akkukesto riippuu hyvin paljon siitä mitä konsolilla tehdään. Aiemmassa konsolissa arvioitu peliaika oli 2,5–6,5 tuntia.



Esimerkiksi The Legend of Zelda: Breath of the Wild -peliä voidaan pelata uuden Switchin akulla 5,5 tuntia, kun vanhassa versiossa akku kesti vain kolme tuntia.



Ainakin Japanin markkinoilla Switchin hinta on pysynyt päivityksestä huolimatta samana.