DNA luopuu antenniverkon maksu-tv toiminnasta – Ostaja löytyi läheltä

DNA myy antenniverkon maksu-tv-liiketoimintansa Digitalle. DNA myy antenniverkon maksu-tv-liiketoimintansa Digitalle.

DNA on sopinut myyvänsä antennitelevisioverkon maksu-tv-liiketoimintansa Digita Oy:lle. Antennitelevisioverkon maksu-tv-liiketoiminta, ja sen mukana DNA:n antenniverkon maksutelevisioasiakkaat, siirtyvät sopimuksen mukaisesti Digitalle 1.1.2020.



"Nyt myytävä antenniverkon maksu-tv-liiketoiminta on ollut pieni osa DNA:n televisiopalvelujen kokonaisuutta. Jatkamme edelleen Suomen johtavana tv-toimijana kaapeliverkossa ja tarjoamme valtakunnallisesti palveluja sekä kaapeli- että laajakaistaverkoissa yli 600 000 asiakkaallemme", DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen kommentoi.



"Digitalle on keskeistä antennitelevisiotoiminnan jatkuva kehittäminen ja kilpailukyvyn kasvattaminen. Meillä on erinomaiset edellytykset operoida myös maksu-tv-liiketoimintaa antenni-tv-verkossamme", sanoo Digitan vt. toimitusjohtaja Markus Ala-Hautala.



"Tarkoituksenamme on laajentaa maksu-tv:n peittoaluetta nykyisestä ja näin tarjota yhä useammalle tv-katsojalle mahdollisuus tilata maksullisia sisältöjä. Lisäksi suunnittelemme jo vapaasti katsottavilta kanavilta tuttujen hybridi-tv-palveluiden tuomista osaksi maksu-tv-tarjontaa. Myös uusien kaupallisten mallien lanseeraaminen sisällöntarjoajille on kehitteillä", jatkaa Ala-Hautala.



Digitalla on valtakunnallisessa antenni-tv-verkossaan UHF-taajuuksilla kuusi verkkotoimilupaa 10.1.2027 asti. Noin puolet suomalaisista katsoo televisiota Digitan antenni-tv-verkon kautta.



Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän, jota odotetaan syksyllä 2019. Kauppahintaa osapuolet eivät julkista.