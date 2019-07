EU antoi sinetin – DNA:n puolikas myydään Norjaan

Keväällä norjalainen Telenor ilmoitti ostavansa osake-enemmistön suomalaisesta teleoperaattori DNA:sta. Telenor osti 54 prosentin osuuden yhtiöstä suurimmilta omistajilta, Finda Telecomsilta ja PHP Holdingilta. Komissio on nyt antanut sinetin kaupalle, joten viimeinen este kaupan toteutumiselle on poistunut. Keväällä norjalainen Telenor ilmoitti ostavansa osake-enemmistön suomalaisesta teleoperaattori DNA:sta. Telenor osti 54 prosentin osuuden yhtiöstä suurimmilta omistajilta, Finda Telecomsilta ja PHP Holdingilta. Komissio on nyt antanut sinetin kaupalle, joten viimeinen este kaupan toteutumiselle on poistunut.

Yrityskaupan arvo on 1,5 miljardia euroa. Koska DNA on pörssiyhtiö, tulee Telenorin seuraavaksi tehdä julkinen ostotarjous lopuista DNA:n osakkeista.



DNA:n omistajapohjamuutoksella ei uskota olevan suuria vaikutuksia Suomen telemarkkinoihin, sillä Telenor on täällä uusi toimija eikä näin ollen konsolidoitumista pääse tapahtumaan. Telenorin tytäryhtiö Norkring yritti aiemmin laajentua Suomen TV-markkinoille, mutta suunnitelmat peruuntuivat liian tiukkojen lupaehtojen takia. Kaupan myötä Telenor saa DNA:lta kattavan VHF-antenniverkon.