Nintendo Switchistä julkaistiin kevyempi käsikonsoli – Switch Lite tulee tänä syksynä

Nintendo on esitellyt kannettavan Switch Lite -konsolin. Käsikonsolin on määrä tulla myyntiin 20. syyskuuta 199,99 dollarin hintaan, mikä on 100 dollaria vähemmän kuin alkuperäisen Switchin hinta. Nintendo ei ole paljastanut Switch Liten euromääräistä hintaa, joten sen suhteen ollaan vielä spekulaatioiden varassa. on esitellyt kannettavan Switch Lite -konsolin. Käsikonsolin on määrä tulla myyntiin 20. syyskuuta 199,99 dollarin hintaan, mikä on 100 dollaria vähemmän kuin alkuperäisen Switchin hinta. Nintendo ei ole paljastanut Switch Liten euromääräistä hintaa, joten sen suhteen ollaan vielä spekulaatioiden varassa.

Alkuperäistä Nintendo Switchiä pystyy käyttämään niin käsikonsolina kuin tavanomaisena pelikonsolinakin, mutta Switch Liteä ei pysty kytkemään lainkaan televisioon, joten se toimii pelkkänä käsikonsolina. Vaikka julkaisusta on huhuttu pitkään, on se silti yllättävä. Käsikonsoleiden markkinat kun ovat menneet isolta osin älypuhelimille.



Alkuperäiseen Switchiin verrattuna uusi Lite on paljon kevyempi ja akkukestoa on parannettu hieman. Näyttö on pienentynyt 6,2 tuumasta 5,5 tuumaan ja Joy-Con-ohjaimet ovat nyt kiinteästi konsolissa.



Switch Litestä on tulossa myös Pokémon-versio myyntiin 8. marraskuuta.