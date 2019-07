Ärsyttääkö äänet satunnaisista välilehdistä? Google lisää Chromeen uudet äänikontrollit

Google on esitellyt Chrome-selaimestaan uuden kehitysversion, jossa esitellään uusi ääniominaisuus. Kyseessä on ensimmäistä kertaa Chromessa esiintyvästä globaaleista äänikontrolleista. Google on esitellyt Chrome-selaimestaan uuden kehitysversion, jossa esitellään uusi ääniominaisuus. Kyseessä on ensimmäistä kertaa Chromessa esiintyvästä globaaleista äänikontrolleista.

Chromen Canary-kehittäjäsovelluksen uusin 77-versio tuo mukanaan Global Media Controls (GMC) -ominaisuuden eli globaalit mediakontrollit. Tämä mahdollistaa Chromen sisällä tuotettavien äänien ohjaamisen aina suoraan GMC-ominaisuudesta riippumatta missä sivustossa tai välilehdessä ääni tuotetaan.



Mikäli ominaisuus on laitettu päälle, niin osoitepalkin oikeaan laidaan ilmestyy toistopainike, joka avaa äänikontrollit popup-ikkunaan. GMC mahdollistaa niin videoiden kuin sivustoiden toistaman äänenkin ohjaamisen.



Ominaisuus on tässä vaiheessa siis vasta selaimen kehittäjäversiossa, mutta se saapunee todennäköisesti työpöytäselaimeen tulevien päivitysten myötä.



Jos ominaisuudelle on valtaisaa tarvetta jo nyt, niin voit asentaa Chromen uusimman Canary-version ja laittaa ominaisuuden päälle asetuksista (kirjoita osoitepalkkiin: chrome://flags/#global-media-controls). Luonnollisesti tämä tehdään täysin omalla vastuulla, sillä esiversio ja sen GMC ei ole välttämättä lainkaan vakaa.