Äänikasetit tekevät paluun – Tällä soittimella kuuntelet kasetteja nykypäivänä

Nykypäivän isoja trendejä ovat kuitenkin langattomuus ja mediattomuus (suoratoisto), minkä takia vanhojen sisältöjen katseluun ja kuunteluun sopivia laitteita löytyy kotoa kokoajan vähemmän ja vähemmän. Vanhat mediat ovat kuitenkin tekemässä uutta tulemista, mikä on rohkaissut Nimn-nimistä start upia kehittämään Bluetooth 5.0 -yhteensopivan kasettisoittimen.Soittimen avulla voit kuunnella uusilla langattomilla nappikuulokkeillasi vanhoihin Walkman-aikakauden äänikasetteihin tallennettua musiikkia tai vaihtoehtoisesti voit parittaa soittimen Bluetooth-matkakaiuttimen kanssa. It's OK -nimisessä soittimessa on myös 3,5 millimetrin audiopaikka, joten voit kuunnella musiikkia myös piuhoja pitkin.It's OK -soitinta myydään Kickstarterissa 75 dollarin hintaan, mutta laitetta toimitetaan vain tiettyihin ennalta määritettyihin maihin. Tuotteen Kickstarter-sivu löytyy täältä