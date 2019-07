Arvostelu: Ninebot by Segway ES2 sähköpotkulauta - huikean hauska menopeli

Mikä ihmeen sähköpotkulauta?

Kuka sähköpotkulaudalla saa ajaa?

Segway

Ninebot by Segway ES2 -tuotepakkaus

Ninebot by Segway ES2

Ninebot by Segway ES2 -sähköpotkulauta

Ninebot by Segway ES2 -sähköpotkulauta

Segway ES2:n nopeusnäyttö

Tekniset tiedot

Paino 12,5 kg Korkeus 102 cm Pituus 113 cm Leveys 43cm (ohjaustanko) Pysähtymismatka 4 metriä (täydestä vauhdista) Max. nousukulma 10 astetta, lisäakun kanssa 15 astetta Ilmoitettu kantama 25 km (lisäakun kanssa 45 km) Latausaika 3,5 tuntia (lisäakun kanssa 7 tuntia) Muuta Älypuhelinsovellus vaaditaan, löytyy iOS ja Android; Vedenpitävä (IP54)

Sovellus

Rajoitetun nopeuden säädin

Käyttöönotto

Liikkeelle

Ajaminen

Nopeus

Jarruttaminen

Vapaalla, KERSin avulla Mikäli löysätään irti kaasusta ja vakionopeudensäädin ei ole käytössä, alkaa KERS jarruttamaan laudan menoa. Riippuen asetuksista valitusta tasosta, jarrutus on aika ripeääkin.

Takajarrulla Takajarru on täysin mekaaninen jarru, jonka päälle astutaan, kuten tavallisessakin potkulaudassa. Takajarrua käytettäessä on syytä huomauttaa, että takajarrun painaminen ei vapauta vakionopeudensäädintä , joten potkulauta kiihdyttää edelleen, vaikka painatkin jarrua.

Ohjaustangon jarrupainikkeesta Ohjaustangossa oleva jarru on sähköinen jarru ja jarruttaa eturenkaan avulla. Tämä jarru on erittäin tehokas ja sen kanssa pitääkin olla hyvin varovainen, etenkin nopeassa vauhdissa. Kuten jokainen polkupyörän etujarruja pohjaan painanut tietää, ongelmia voi olla edessä. Etujarrun painaminen kuitenkin vapauttaa vakionopeudensäätimen valinnan, mutta vakionopeudensäätimen saa vapautettua myös nopeasti kaasuvipua napauttamalla



Jousitus

Painorajat

Mäet

Sateella

KERS eli energian talteenotto

Melu

Akkukesto

Kuljetus

Lataus

Lisäakku - ja ongelma Suomen lain kanssa

Paljonko ajaminen maksaa?

Kuluminen ja laatuvaikutelma

Yhteenveto

Tähdet

Plussat

Akku kestää sen mitä on luvattukin

Helppo käyttää

Näppärä kantaa mukana (lyhyitä matkoja)

Integroidut ajovalot

Laadukas vaikutelma

Miinukset

Huippunopeuden rajoitus alle Suomen lain vaatimusten

Takalokasuoja ei suojaa lainkaan roiskuvalta vedeltä

Hieman turhan jäykkä jousitus

Sekavahko älypuhelinsovellus

Lisäakku on käytännössä pakollinen hankinta yli 80kg painaville kuskeille

Ja testaajaksi valikoitui siis keski-ikäinen mies, kaupungissa, jossa ei ole vielä lainkaan nähty sähköpotkulautojen vyöryä.He, ketkä ovat eläneet kiven alla tämän kesän, eivätkä ole mediaa juuri seuranneet, saattavat ihmetellä mikä oikein on sähköpotkulauta.Noh, kyseinen kapistus on siis täsmälleen jo vuosia lasten suosikkikapistuksiin kuuluneen potkulaudan - tai "skootin" - näköinen laite, jonka toimintaperiaatekin on käytännössä sama. Ainoa selkeä ero on se, että sähköpotkulauta liikkuu myös itsestään, sähkömoottorin avustuksella.Eli lauta koostuu kahdesta renkaasta, joiden välillä on lauta jonka päällä seistään ja eturengas yhdistyy suoraan ohjaustankoon. Jarruttaminen tapahtuu pääsääntöisesti astumalla takarenkaan päällä olevan lokasuojan päälle toisella jalalla, jolloin kitka hidastaa kapistuksen liikkumista.Suomessa laki sähköpotkulautojen käytöstä on varsin salliva. Laki ei määrittele mitään alaikärajaa laudan käytölle, mutta valmistaja suosittelee alaikärajaksi eri maissa hieman eri käytäntöjä. Itse, oman kokemuksemme perusteella suosittelemme lautaa noin 12-vuotiaasta ylöspäin. Rauhallisesti asiat ottava 10-vuotiaskin sopisi laudan päälle, mutta tällöin mielellään vanhemman valvonnassa.Lain mukaan myöskään kypärää ei tarvita, mutta tämäkin on ehdottomasti suositeltavan arvoinen, etenkin jos laudalla liikutaan muun liikenteen seassa.Lauta ei vaadi minkäänlaista ajokorttia, eikä sille tarvitse hankkia liikennevakuutusta. Luonnollisesti kaikki laudan käytöstä muille aiheutuneet vahingot täytyy tällöin korvata omasta kukkarosta, koska vakuutus ei näitä vahinkoja korvaa.on yhtiö, joka herätti suuria tunteita vuosituhannen alussa, kun sen perustajahehkutti keksintöään etukäteen ja media kiinnostui yhtiön tulevasta tuotteesta. Tuolloin, vuonna 2001, yhtiö julkaisi oman "henkilökuljettimensa", jonka vastaanotto oli hyvin ristiriitainen ympäri maailmaa.Tuosta ajasta on kuljettu pitkä matka ja Segway on yhtiönä siirtynyt monen mutkan kautta kiinalaisen-yhtiön omistukseen, jonka taustalta löytyy rahoittajana mm.. Tästä sekasotkusta on siis kiittäminen tuotteen monimutkaista nimeä.Tuotteen ovat monet nähneetkin, ainakin he, ketkä ovat viimeisen vuoden aikana maailmalla liikkuneet. Helsingissä yksi monista sähköpotkulautoja vuokraavista yhtiöistä, ruotsalainen, vuokraa juurikin Segway ES2 -malliin pohjautuvaa tuotetta.Segway ES2 on hyvin yksinkertaisella toimintaperiaatteella toimiva sähköpotkulauta, jonka hallinnointiin käytetään käytännössä vain kahta ohjaustangosta löytyvää namiskaa. Toinen, oikealla sijaitseva painike, on kaasu ja toinen, ohjaustangon vasemmalla puolella sijaitseva painike on jarru.Lisäksi ohjaustangon keskeltä löytyy näyttö, mutta näyttö on yksinkertaisimmillaan vain nopeusmittari, tietyin lisäominaisuuksin. Näistä lisää myöhemmin.ES2 on tukevan tuntuinen ja painoa löytyykin varsin reippaasti, 12,5 kilogrammaa tarkalleen ottaen. Tästä osansa vie laitteen runkoon upotettu akusto, jonka avulla sähkömoottori toimii. Itse moottori on sijoitettu laitteen eturenkaan sisään, joka onkin rakenteeltaan täysin umpinainen.Varsinaiset potkulaudan asetukset ja säädöt tehdään nykyiseen tyyliin täysin älypuhelinsovelluksen kautta. Älypuhelinsovellus yhdistyy potkulautaan Bluetoothin avulla, jonka kantama on kohtuullisen hyvä.Sovellus on sinänsä yksinkertainen, mutta monelta osin varsin viimeistelemätön. Etenkin uuden käyttäjän rekisteröinti oli erittäin tuskastuttava prosessi, jonka päätteeksi Gmailin roskapostikansiosta löytyi osittain englannin-, osittain kiinankielinen sähköpostiviesti tunnuksen varmistamiseksi.Sovelluksen kautta voidaan asettaa mm. sähköpotkulaudan nopeudelle rajoituksia, kun käytetään rajoitetun nopeuden tilaa. Myös sähkön talteenoton (KERS) ja valojen toimintaa säädetään sovelluksen avulla.--lukitus--Sovellukselle ei ole pahemmin käyttöä asetusten säätämisen jälkeen, paitsi potkulautaa sähköisesti lukittaessa - tai jäljellä olevaa ajomatkaa tarkistaessa. Sovellus ei myöskään ole ajon aikana mitenkään pakollinen.Laudan käyttöönotto oli helppoa. Aivan ensimmäiseksi lauta kootaan yhdistämällä ohjaustanko potkulautaan. Tässä menee pari minuuttia. Tämän jälkeen sähköpotkulauta kytketään mukana tulleeseen laturiin.Laudan ladatessa asennetaan älypuhelinsovellus, luodaan tunnukset sekä säädetään asetukset haluttuun asentoon. Itse suosin asetuksissa heikoimman KERS-tehon valintaa, jatkuvaa takavalojen päälläoloa ja vakionopeussäätimen käyttöönottoa.---kuva pirikellosta---Lisäksi on syytä huomata, että Suomessa sähköpotkulaudan pakollisena varusteena kuuluu olla pirikello, jota ei yleensä laudan mukana toimiteta.Kun lauta on latautunut täyteen ja älypuhelinsovelluskin on asennettu, onkin aika kokeilla lautaa ensimmäistä kertaa. Lauta käynnistetään nopeusnäytön alla olevasta virtanapista.Potkulaudan käyttö ei vaadi mitään urheilua, eikä kummoista tasapainoaistia, vaan lautaa potkaistaan muutama potku omin voimin. Tämän jälkeen painetaan kevyesti kaasua ja hypätään kyytiin.---kuva kun joku laudan päällä-Kiihtyvyys on, kuten sähkömoottoreissa yleensäkin, salamannopeaa, joten aivan ensimmäinen nykäisy saattaa olla varsin pelottava kokemus. Mutta kun kyydissä pysyy ja kaasua oppii säätelemään hieman hillitymmin, on ensimmäinen kokemus lähes väistämättä ollut kaikilla lautaa testanneilla "WOW! Tämä on hauska!".Ajaminen laudalla on todella helppoa ja oppimiskynnystä ei ole käytännössä lainkaan. Testijaksomme ensimmäisen kuukauden aikana lautaa kokeili kymmenkunta käyttäjää ja kaikki oppivat ajamaan laudalla jo parin minuutin testailun jälkeen.Ohjaus tapahtuu joko kehon painoa siirtelemällä laudan puolelta toiselle tai vastaavasti ohjaustankoa kääntämällä. Näiden yhdistelmästä tulee parin pidemmän ajokerran jälkeen luontevin tapa ohjastaa lautaa.--ajovideo---Pidempää matkaa ajettaessa kaasuvipua käyttävä peukalo alkaa kramppaamaan nopeasti, joten pitkiä pyörätieosuuksia varten suosittelemme ehdottomasti vakionopeudensäätimen käyttöä ajettaessa.kytkeytyy päälle, kun vauhti on pysynyt tasaisena viiden sekunnin ajan. Tämän jälkeen kuuluu kevyt piippaus ja vakionopeudensäädin pitää vauhdin tasaisena.Ainoastaan jyrkemmissä alamäissä vakionopeudensäädin ei osaa hidastaa vauhtia tarpeeksi säädettyyn tasoon nähden, joten tällöin apuun kannattaa ottaa ensisijaisesti jalalla painettava takajarru.Segway ES2:ssa on valittavissa kolme eri nopeusluokkaa: rajoitettu, tavallinen sekä sportti. Rajoitettu tila on käyttäjän sovelluksen kautta säädettävissä maksiminopeuden osalta, mille tahansa 5km/h ja 15km/h väliltä. Rajoitettu tila voikin olla paras tila opetella laudan käyttöä.Sekä tavallisessa tilassa että rajoitetussa tilassa kiihtyvyyttä on myös hieman rajoitettu, joten lauta ei ampaise liikenteeseen kaasuvivusta niin nopeasti kuin sporttitilassa.Käytännössä kuitenkin sporttitila oli se, jota omissa testeissämme tuli käytettyä arkikäytössä. Tällöin nopeus on maksimi ja kiihtyvyys on nopein mahdollinen.---video liikkeellelähdöstä---Kuten aiemmin mainitsimme, sähköpotkulauta kiihtyy todella, todella nopeasti, käytännössä hakaten polttomoottorilaitteet aivan täydellisesti kiihtyvyydessään., joten mm. alamäessä ajettaessa käyttäjän täytyy itse huolehtia että nopeuden rajoissa pysytään., vaikka Suomessa laudalla saisi nopeampaakin ajaa.---kuva sports-trackeristä---Tämän 20km/h pystyy kikkavitosilla kiertämään, mutta tällöin on epäselvää rikotaanko laudan takuuehtoja - ja Suomen lakia, etenkin jos kikkavitosia käyttämällä nostaa laudan rakenteellisen huippunopeuden yli sallitun 25km/h tason.Jarruttaminen tapahtuu kolmella eri tavalla:--kuva takajarrusta--Käytännössä jarrutettaessa tuli käytettyä pääosin KERSin avulla tapahtuvaa jarrutusta kun jarruttaa piti "pikkuhiljaa" ja takajarrua muissa tilanteissa. Ainoastaan erittäin nopeita jarrutuksia vaativissa yllättävissä tilanteissa tuli käytettyä käsijarrun ja takajarrun yhdistelmää.Segway ES2:ssa on jousitus, mutta se on erittäin kovaksi säädetty. Käytännössä noin 60 - 70 kiloinen ajaja menettää helposti paikat hampaistaan ajelemalla mukulakivikadulla laudan kanssa.--kuva eturenkaasta---Jousituksen tekee kovaksi myös se, että eturengas on umpinainen, eikä jousta käytännössä lainkaan. Kuitenkin suomalaisella, tiekarhujen jyräämillä pyöräteillä laudalla oli erittäin mukava ajella, kovasta jousituksesta huolimatta. Ainoastaan mukulakivikadut ja soratiet olivat epämiellyttäviä ajettavia.Myös katukiveyksiin ajaminen kannattaa opetella ajamaan siten, että potkulaudan keulaa tulee hieman nykäistyä ylöspäin ennen osumaa - muutoin voi olla hammaskaluston uusinta edessä.Segway ES2 -sähköpotkulaudan painoraja on 100kg, joka kannattaa ottaa tosissaan. Vaikka lauta mekaanisesti ehkä kestäisikin suuremman painon, sähkömoottorin vääntö selkeästi ei sen suurempaa painoa oikein sulata.Moottori on muutoinkin hyvin armoton lisäkilojen suhteen, eli vääntö vähenee selkeästi, mitä enemmän painoa laudan päällä on. Käytännössä yli 80kg painavalle kuskille lisäakku on lähes pakollinen - ja yli 100kg painavat joutuvat etsimään jonkin muun sähköpotkulaudan.Ja kuten sanoimme, vääntö vähenee painon lisääntyessä. Tämä tietysti näkyy mäkisissä maastoissa parhaiten. Köykäinen, 50kg painava kuski huristelee rennosti Segwaylla jyrkemmätkin mäet ylös, mutta jo 70kg kuskilla nopeus alkaa hieman hyytymään pidemmissä ja jyrkemmissä mäissä.Ja tässä painotetaan nyt, että testi on tehty Pohjois-Pohjanmaalla, jossa alikulkutunnelit ja sillat ovat niitä jyrkimpiä maanmuotoja mitä lähistöltä löytyy.--video kuskin näkökulmasta mäestä---Yleisesti ottaen laitteen perusakulla tuntuu, että täydellinen kuski painaa mielellään alle 80 kilogrammaa.Testasimme potkulautaa myös pari kertaa sateisella kelillä. Tuolloin mitään varsinaisia ongelmia ei tullut vastaan, mutta ajaminen muuttui vaistonvaraisesti varovaisemmaksi. Varovaisuus johtuu erittäin sileistä renkaista, joiden sivuliirtoon joutumista tuli pelättyä.Vesiliirtoon joutumisesta ei ollut mitään varsinaista kokemusta, mutta fysiikan lakien tunteminen riittää päätelmään, että 20km/h nopeudessa tehty tiukka mutka märällä asfaltilla ei ole hyvä idea.--kuva takalokasuojasta---Suurempi ongelma Segwayssa oli sen onneton takalokasuoja. Takalokasuoja ei antanut käytännössä mitään suojaa, vaan viiden kilometrin ajolenkin jälkeen kuskin selkä oli märkänä niskaan asti.Ongelmaa ovatkin oman havaintomme mukaan paikkailleet monet sähköpotkulautoja vuokraavat firman ja ainakin Voin laudoissa näkyy kumista lisäosaa takalokasuojan koristeena.Kuten mainittua, potkulaudasta löytyy KERS-ominaisuus, joka käytännössä lataa vapaana rullatessaan akustoa takaisin. KERSin vahvuutta voidaan säätää älypuhelinsovelluksen kautta.Käytännössä KERSin vahvuus tuntuu siten, että kun kaasu vapautetaan ja annetaan laudan rullata vapaasti, KERS jarruttaa menoa, keräten samalla liike-energiaa takaisin akustoon. Heikoimmillaankin KERS on varsin vahva ja vaaditaankin varsin jyrkkä alamäki ennen kuin lauta rullaa nopeammin painovoiman ansiosta kuin kaasutettaessa.Segway ES2 on käytännössä täysin äänetön. Kuski kuulee kevyen sähkömoottorin ininän ajaessaan, mutta sekään ei ole häiritsevää. Ja ympärillä olevat eivät kuule mitään, ainoastaan ilmaa puhkovan äänen kun sähköpotkulauta sujahtaa ohitse. Tämän vuoksi Suomen lain vaatimus pirikellon asentamisesta onkin erittäin perusteltua.Ainakin ensimmäisen kuukauden jälkeen akkukesto oli juurikin sitä, mitä valmistaja oli luvannutkin. Noin 60 - 70 kg painava kuski sai tavallisella säällä ajettua akullisella reilut 20 kilometriä, kun mitään suurempia mäkiä ei reitille osunut.--ruutukaappaus spekseistä---Vastatuuli, kuskin paino ja mäet vaikuttavat luonnollisesti akkukestoon merkittävästi.Segway ES2 napsahtaa näppärästi kannettavaan muotoon, kun eturenkaan takana oleva akselikohta taittaa laudan kahtia.---kuva laudasta taitettuna--Kantokohtana toimii pehmustettu kohta ohjaustangosta, jonka takana sijaitsee myös latausliitin.Mitenkään erityisen mukava potkulautaa ei ole kantaa mukana, sillä painoa on kuitenkin 12,5 kg ja lauta on itsessään varsin pitkä. Mutta työpaikan portaat lauta kulki helposti kannossa monena työpäivänä, päästen latautumaan toimiston nurkkaan työpäivän ajaksi.Lataus tapahtuu mukana toimitettavalla omalla laturilla, joka näyttää hyvin paljon tavanomaiselta läppärin laturilta.--kuva laturista kytkettynä lautaan.Laturi kytketään ohjaustangossa löytyvään liittimeen ja odotellaan. Nopeusnäyttö näyttää koko latauksen ajan sillä hetkellä olevan latausprosentin.Lataus kestää omien testiemme mukaan noin 3,5 tuntia täysin tyhjästä aivan täyteen asti.Laudan vääntö ja kantama kasvavat merkittävästi, kun siihen ostetaan lisäakku. Lisäakku onkin todennäköisesti syy aiemmin mainittuun huippunopeuden laskuun kevään 2019 päivityksessä. Lisäakku nimittäin automaattisesti nostaa potkulaudan huippunopeutta 5km/h ylöspäin, joten aiemmilla ohjelmistoversioilla (joissa laite kulki ilman lisäakkuakin 25km/h) sähköpotkulaudasta olisi tullut Suomessa laiton lisäakun kanssa.Kyseinen rajoitus on selkeästi hölmö ohjelmistobugi - luulisi, että on suhteellisen helppoa rajoittaa huippunopeus ohjelmallisesti 25km/h tasoon, oli käytössä lisäakkua tai ei.Lisäakku maksaa reilut 200 euroa , joka on sinänsä suolainen hinta, mutta nostaa kuitenkin laitteen käytettävyyden esim. pidemmissä työmatkoissa aivan eri tasolle.Perusakun koko on 187Wh, joten jos sähköenergian ja -siirron yhteishinnaksi lasketaan tällä hetkellä vaikkapa 15 senttiä/kWh, maksaa akun täyteen lataaminen 2,8 senttiä. Tällä ajaa testiemme mukaan reilut 20 kilometriä.Eli 100 kilometrin ajaminen sähköpotkulaudalla maksaa noin 11 senttiä, edellä mainituin oletuksin.Ensimmäisen 200 kilometrin koeajojen aikana tuli todettua yksi havainto ES2:sta. Sen ohjaustangon alareunassa olevat kolme kiinnitysruuvia löystyivät ajan kanssa varsin nopeasti. Ja kun kyseiset ruuvit löystyivät, lautaan tuli pientä "klappia" ja natinaa.--kuva ruuveista---Käytännössä noita ruuveja piti kiristää tavallisella kuuskulma-avaimella parin viikon välein, jotta klappi pysyisi poissa. Mitään vaaraa tuosta ei ollut vaan ongelma oli enemmän esteettinen ja hieman ajomukavuuteen vaikuttava.Muilta osin lauta oli erittäin jämäkän ja laadukkaan oloinen ja mitään ihmeellistä "kiinavaivaa" ei ilmaantunut ensimmäisen 200km koeajon aikana. Ainoastaan jo aiemmin mainittu sovelluksen pieni kömpelyys sekä tuo ruuvien ajoittainen löystyminen olivat tällaisia.Ninebot by Segway ES2 oli ensimmäinen tutustumisemme sähköpotkulautoihin - ja se oli huikean hauska kokemus.Lauta oli erittäin laadukkaan oloinen, josta ei löytynyt mitään suurempaa valitettavaa. Ainoastaan pari pientä huonoa ohjelmistosuunnittelua kuvaavaa ongelmaa tuli vastaan: toinen näistä ongelmista koski järjetöntä "lisäakku nostaa nopeutta laittoman puolelle, joten rajoitimme ilman lisäakkua nopeuden kahteenkymppiin" -päivitystä.Toinen ohjelmistopuolen valittamisen aihe koski hieman keskeneräiseltä haiskahtavaa sovellusta, joka ei varsinaisesti loistanut käytettävyydellään. Etenkin rekisteröityminen oli vahvasti 1990-luvun käyttöliittymien fiiliksiä tuonut kokemus.Myös jousitus voisi olla aavistuksen pehmeämpi, etenkin kun lautaa on suunniteltu käytettäväksi kaupungeissa, joissa katujen profiilit ovat varsin moninaiset. Ja sähköisen käsijarrun kanssa oletan monen saavan itselleen ilmalennon aikaiseksi, joten sen tehokkuuden säätöön toivoisi mahdollisuuksia, vaikkapa sovelluksesta käsin.Kaiken kaikkiaan, kyseessä oli hurjan hauska lelu, jolla tuli kesän aikana tehtyä lähes kaikki matkat työpaikalle silloin kun laiskottija olisi tullut otettua auto alle.Toki laudan kanssa on aika realistinen pelko siitä, että loppukin hyötyliikunta, kuten kävely ja pyöräily, loppuvat tyystin.Tähtiä on pakko tipauttaa hieman hölmöstä nopeuden rajoituksesta sekä siitä, että hiemankaan painavammalle kuskille lisäakun hankinta on käytännössä pakollista.