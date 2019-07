Hyvästit raskaille nettimainoksille – Chrome estää ei-toivottuja mainoksia

Mainosblokkerin käyttöä on kuitenkin tarkoitus lisätä edelleen ja seuraavaksi blokkilistalle ovat pääsemässä mainokset, jotka kuluttavat liian paljon järjestelmän resursseja . Mainos estetään jos se kuluttaa verkkoliikenteen kaistasta yli 0,1 prosenttiyksikköä tai saman määrän suoritinaikaa. Perimmäisenä tarkoituksena on ohjata mainontaa kevyempään suuntaan eli kevyet mainokset pääsevät blokkerin suodattimien läpi.Chrome ilmoittaa mainospaikan kohdalla, että sivulla on mainos estetty, mikäli blokkeri on estänyt jotakin mainosta näkymästä.