Tarkoituksena on, että tilauspalvelun asiakas voisi selata mukana olevien julkaisijoiden sivuja ilman mainoksia. Mainosten hävittäminen vaatisi käytännössä johonkin palveluun kirjautumista, jotta palvelu toimisi näkymättömästi niin PC:llä kuin mobiilissa – sekä lähteestä riippumattomasti. Mozilla aikoo jakaa saamansa kuukausimaksun julkaisijoille lukukertojen perusteella.Mozilla on kehittänyt palvelun yhteistyössä Scrollin kanssa . Palveluun on ottamassa osaa ainakin Vox, Gizmodo Media Group, Slate, BuzzFeed, USA Today ja The Atlantic