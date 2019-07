Canon haastaa GoPron – Aloittaa Ivy Recin joukkorahoituskampanjan

Järjestelmäkameroistaan parhaiten tunnettu kameravalmistaja Canon on haistanut rahan GoPron hallitsemalla markkina-alueella eli liikkuvan elämän tyylin kuvauksessa. Canon on nimittäin avaamassa joukkorahoituskampanjan Järjestelmäkameroistaan parhaiten tunnettu kameravalmistajaon haistanut rahan GoPron hallitsemalla markkina-alueella eli liikkuvan elämän tyylin kuvauksessa. Canon on nimittäin avaamassa joukkorahoituskampanjan Indiegogossa Ivy Rec -nimiselle clip-on-kameralle

Canon on sen kokoluokan yritys, että taloudellisista syistä sen ei välttämättä tarvitsisi käynnistää joukkorahoitusta, mutta rahoituskampanjassa puolet hyödystä on sen saama näkyvyys, joten markkinointimielessä kampanjan perustaminen on varmasti fiksua. Canon ei ole vielä kertonut tarkemmin paljonko Ivy Rec kamera tulee maksamaan ja koska kampanja todella alkaa.



Ivy Rec on päälle puettava pieni clip-on-kamera, jonka 13 megapikselin (1/3 tuumaa) CMOS-kennolla voidaan kuvata Full HD -tasoista videota 60 FPS:n kuvataajuudella. Kamera on paketoitu veden- ja iskunkestävään pakettiin, joten kamera kestää vaativimpienkin harrastusten kuvaamisen. Kuvien esikatselu ja jakaminen sosiaaliseen mediaan tapahtuu älypuhelimeen ladattavan sovelluksen avulla.