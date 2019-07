Iranin sähkönkulutukseen ilmestyi piikki – Syyksi selvisi bitcoin-louhinta

Virtuaalivaluuttojen louhijat metsästävät paikkoja, joissa energia on halpaa ja jäähdytys on helposti sekä edullisesti järjestettävissä, sillä louhintaan vaadittujen matemaattisten tehtävien ratkaisu vaatii huomattavan paljon laskentatehoa ja tuottaa sitä kautta paljon lämpöä.

Louhijoiden kannattaa myös varmistua maan energiainfran ja lainsäädännön tasosta. Iranissa on esimerkiksi takavarikoitu tuhansia tietokoneita, joiden avulla on louhittu bitcoin-virtuaalivaluuttaa vaikka se on ollut maassa laitonta viime vuodesta alkaen. Bitcoin-louhinnan jäljille päästiin nopeasti kun Iranin energiankulutukseen tuli yllättäen seitsemän prosentin piikki kesäkuussa.Yazdin provinssissa sijainneet louhintafarmit oli rakennettu hylättyihin teollisuuslaitoksiin. Louhintafarmin perustaminen Iraniin on houkuttelevaa, koska sähkö on siellä halpaa valtion avokätisen energiapolitiikan ansiosta. Koulut ja moskeijat saavat esimerkiksi sähkön ilmaiseksi ja maataloudelle sähköä tarjotaan huokeaan hintaan, minkä takia bitcoin-louhintaa on saatettu harrastaa esimerkiksi kasvihuoneissa.