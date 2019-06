Twitch testaa mahdollisuutta streamata sisältöä vain tilauksen tehneille katsojille

Ominaisuus kulkee nimellä Subscriber Streams eli vain tilaajat voivat katsella kyseistä lähetystä. Kanavien seuraaminen Twitchissä on ilmaista, mutta halvin tilaus (subscription) maksaa 4.99 euroa kuukaudessa.Nähdäksesi sisällön kanavalla, jossa tämä ominaisuus on käytössä, sinulla pitää olla kyseiselle kanavalle aktiivinen tilaus voimassa, omistaa moderaattorin oikeudet tai olla kanavan VIP-katsoja. Ilman tilausta olevat katsojat saavat vain maistiaisen sisällöstä. Maistiaisen kesto näyttäisi olevan 05:30 minuuttia, jonka jälkeen ruudulle ilmestyy teksti ilmaisen esikatselun päättymisestä. Tällaisen kanavan tunnistaa Subscriber Streams -aihetunnisteesta. Twitterissä keskustelu kävi kuumana julkaisun jälkeen. Lähinnä negatiivisia kommentteja, mutta muutamat suositut streamaajat ovat ilmeisesti tällaista ominaisuutta odottaneet. Suosituille streamaajille tämä voi olla hyödyllinen, mikäli käytössä on jo ennestään keskustelu vain tilauksen tehneille.Allekirjoittanut katsoo Twitchin sisältöä lähes päivittäin. Omalla kohdalla on erittäin vaikea nähdä, että maksaisin kanavalle vain viiden minuutin ilmaisen katselun jälkeen. Ehkä suositusta tapahtumasta voisin maksaa.Mielenkiinnolla odotan, että miten ominaisuutta tulevaisuudessa käytetään.