Tässä kaikki heinäkuun uudet Netflix Originals -elokuvat

Kansainvälistä väriä tarjoavat saksalainen synkkä rikostrilleri Kidnapping Stella, Jean Renon tähdittämä espanjalainen road trip -komedia 4 latas, dystooppinen draama Taiwanin malliin Cities of Last Things, komedia ranskalaisen lentopallotiimin haaksirikosta Girls With Balls sekä nuoresta katalonialaiskuljettajasta kertova Boi.Perinteisempää Hollywood-tyylistä viihdettä edustava Chris Evansin tähdittämä The Red Sea Diving Resort, joka kertoo Mossad-agenttien suorittamasta pelastusoperaatiosta Sudanissa, psykologinen trilleri Secret Obsession sekä mm. Avengersin Falconina tunnetun Anthony Mackien tähdittämä toimintaelokuva Point Blank.Lisäksi loppukuusta on tulossa elokuva nimeltä The Son, josta tässä vaiheessa ei löydy juurikaan tietoa, sekä hulvaton lyhytelokuva Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein.Heinäkuun dokumenttikattaus tarjoaa kaksi uutuutta, joista The Great Hack kertoo Cambridge Analytican ja Facebookin skandaalista Yhdysvaltain vuoden 2016 presindentinvaalien yhteydessä ja 80-luvun lapsibändistä kertova Parchís: El documental.Viimeisimpänä muttei vähäisempinä Netflixi tarjoaa jälleen myös uusia stand-up-julkaisuja, joissa esiintyy kaksi maailman suosituimpiin kuuluvaa naiskoomikkoa. Whitney Cummingsilta tulee spesiaali Can I Touch It? ja Katherine Ryanilta puolestaan oma nimellä Glitter Room.Mikäli näiden lisäksi haet heinäkuun uusia Netflixin alkuperäissarjoja, niin täältä löydät uudet sarjat ja palaavat sarjat