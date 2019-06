Netflixin heinäkuun uudet alkuperäissarjat: Kauhua, komediaa ja draamaa

Heinäkuu ei ole perinteisesti sitä kiireisintä aikaa suoratoistopalveluiden parissa, kun pohjoisen pallonpuoliskon kansa käyttää aikaansa ihon sävyn korjaamiseen.Onneksi kuitenkin Netflix ei ole jättänyt heinäkuunkaan osalta uutuussarjojen julkaisua täysin, vaan uutta on tulossa taas usealla rintamalla.Näistä vakavampaa viihdettä tarjoavat mm. venäjän tsaareista kertova The Last Czars, kauhusarja Typewriter, sekä sci-fi-elokuva muukalaisista Another Life.Kevyempää tarjontaa ovat puolestaan lasipuhalluskisa Blown Away, hääperinteitä maailman ympäri kartoittava Extreme Engagement ja ikonisen ruuan perässä matkustava Taco Chronicles. Uudesta komediasta vastaa isosta kaupungista pieneen kylään muuttavan McKellan-perheen kommelluksia seuraava Family Reunion.Lapsillekin on täysin uutta tuotantoa tulossa musiikillisen True Tunes: Songs -sarjan muodossa ja hieman animaatiota aikuisempaan makuun anime-sarjassa ​SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac.Tietysti tulossa on myös melkoisen iso annos palaavia TV-sarjoja uusilla kausilla, joihin kuuluu mm. uusi Stranger Things -kausi. Katso kaikki palaavat Netflix Originals -sarjan täältä.