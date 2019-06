Kaksi 8K-näyttöä tietokoneeseen? DisplayPort 2.0 tulee ensi vuonna

Jos unelmoit kokoonpanosta, johon voisi liittää kaksi 8K-näyttöä, niin ensi vuodesta alkaen se ei jää ainakaan väylätekniikan puutteesta kiinni. DisplayPort-teknologiaa kehittävä VESA on nimittäin Jos unelmoit kokoonpanosta, johon voisi liittää kaksi-näyttöä, niin ensi vuodesta alkaen se ei jää ainakaan väylätekniikan puutteesta kiinni. DisplayPort-teknologiaa kehittäväon nimittäin esitellyt DisplayPort 2.0 -standardin spesifikaatiot

Tiedonsiirtoväylästandardin ensimmäinen versio hyväksyttiin vuonna 2006, minkä jälkeen sitä on iteroitu muutamilla uusilla versioilla. Nyt esitelty on 2.0-versio on kuitenkin päivityksistä selvästi kaikkein merkittävin, sillä sen tiedonsiirtonopeus on jopa 80 gigabittiä sekunnissa. Tiedonsiirtonopeus riittää esimerkiksi yhdelle 16K-näytölle (60 Hz, 30 bit), kahdelle 8K-näytölle (120 Hz, 30 bit) tai kolmelle 10K-näytölle.



DisplayPort 2.0 -väylän porttina voidaan käyttää joko DisplayPortia tai vaihtoehtoisesti USB-C:tä.



Ensimmäiset DisplayPort 2.0:aa käyttävät näytöt tulevat markkinoille näillä näkymin vuoden 2020 loppuun mennessä.