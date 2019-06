Heinäkuun palaavat Netflix Originals -sarjat: Stranger Things, Orange is the New Black,...

Ehdottomasti kuukauden odotettuimpiin hetkiin kuuluvat uuden Stranger Thingsin kolmannen kauden julkaisu sekä huippusuositun Orange is the New Black sarjan seitsemäs kausi.Tarjolle tulee myös nimensä mukaisesti Thaimaan rakkaustarinoista kertovat Bangkok Love Stories: Objects of Affection ja Bangkok Love Stories: Plead sekä korealaista romantiikkaa My First First Loven toisella kaudella.Rikossarjoista palaa espanjaan sijoittuva Money Heist (La casa de papel) kolmannella kaudella, Kiefer Sutherland palaa ruutuihin tähdittämään Designated Survivor: 60 Days -kautta ja yliopistourheilusta kertova Last Chance U: INDY, joka nimestä huolimattaan ei ole Indianasta vaan Independencen pikkukylästä Kansasista.Komedian osalta palaajia on myös mukavasti, ja uutta on tarjolla muun muassa ruotsalaisen Bonusfamiljen (Bonus Family) -sarjan, Jerry Seinfeldin Comedians in Cars Getting Coffeen, kanadalaisen Workin' Momsin ja Australialaisen The Letdownin uusien kausien myötä.Netflixin reality-sarjoista palaavat odottavien äitien tyylimuutoksia tehtaileva Yummy Mummies, leipomiskilpailu Sugar Rush ja muodonmuutoksien grand old lady Queer Eyen neljännellä kaudella.Koko perheen sarjoista palaavat animaatio 3Below: Tales of Arcadia toisella osalla ja hevossarja Free Rein, sarjakuvat Pinky Malinky, The Epic Tales of Captain Underpants sekä teininoitasarja The Worst Witch kukin kolmannella kaudella.Mikäli et vielä katsastanut Netflixiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa saapuvia Originals-sarjoja, niin ne löydät täältä