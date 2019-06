Tämän takia alkuperäinen USB-johto sopi vain yhdessä asennossa

on kaikille tuttu liitin, jolla saa liitettyä laitteen kuin laitteen tietokoneeseen kiinni. Vuonna 1996 valmistuneissa teknisissä tiedoissa oli kuitenkin yksityiskohta, joka on saanut ihmiset yrittämään USB-liittimen kiinnittämistä paikkaansa kolmesti.

Kyse on tietysti siitä, että USB-liitin kytkeytyy porttiin vain yhdessä asennossa – yleensä ensimmäinen kytkentäkerta epäonnistuu, vaikka se olisikin juuri oikea tapa liittää laite. Tuloksena on siis kolme yritystä, joista viimeinen lopulta onnistuu. Uusissa USB-C-liittimissä tämä ongelma on poistunut kokonaan, sillä liittimen voi kytkeä paikkaan molemmissa asennoissa.Alkuperäisen USB-standardin kehitykseen Intelin puolelta osallistunut kertoo tuoreessa haastattelussa , että miksei USB:tä suunniteltu alun perin kaksisuuntaiseksi liittimeksi. Kyse oli tietysti rahasta. USB:n kehittäjien tavoitteena oli luoda standardi, joka leviäisi mahdollisimman laajalle kulutuselektroniikan parissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittiin PC-valmistajien tukea, mutta se onnistuisi vain jos standardi olisi PC-valmistajille mahdollisimman edullinen. Kaksipuoleinen liitin olisi lähes tuplannut kustannukset ja syönyt USB:n kilpailukykyä.