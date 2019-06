Apple osti itsestään ajavia autoja kehittäneen yrityksen

on ostanut aiemmin kiertäneiden huhujen mukaisesti Drive.ai-tekoäly-yrityksen , joka kehittää itsestään ajavat autot mahdollistavaa järjestelmää. Drive.ai on yrityksenä varsin nuori, sillä se perustettiin vuonna 2015. Yritys on pääomasijoitusten ansiosta kuitenkin päässyt teknologian kehityksessä hyvin pitkälle.