Samsung julkaisi uusia SmartThings-älykotilaitteita

Samsungin SmartThings on ollut yksi älykotilaitteiden edelläkävijäbrändeistä. Yhtiön brändin alle on rakennettu liki kaikenkattava kokonaisuus, johon kuuluu niin hubiratkaisut, valot, kamerat ja sensorit.

Nyt yhtiö on tuonut markkinoille kolme uutta laitetta, jotka uudistavat SmartThings-portfoliota. Näistä ykköstuote lienee uusi SmartThings Cam, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa kodin tilanteen mistä vain päin maailmaa.



Sen ominaisuuksiin kuuluu 145 asteen laajakuvalinssi, Full HD 1080p -videokuvaus, yönäkö, HDR-kuvaus sekä liiketunnistus. Kamera voi hälyttää suoraan puhelimeen, kun se tunnistaa kuvassa liikettä.



Liiketunnistus tukee myös aluekohtaista tunnistusta ja osaa vältellä vääriä hälytyksiä esimerkiksi eläimistä. Lisäksi kamerasta löytyy sekä mikrofoni että kaiutin, jonka ansiosta se tukee kaksisuuntaista ääntä, jonka avulla voi esimerkiksi keskustella kameran toiselle puolelle suoraan SmartThings-sovelluksesta.



SmartThings-laitteet tukevat tietysti Samsungin ääniavustaja Bixbyä, mutta onneksi tuki on myös Google Assistantille ja Amazonin Alexalle.



SmartThings Cam pystyy tallentamaan maksutta 24 tuntia pilvipalveluun, ja se toimii myös ilman SmartThings Hubia.



Valaisuun uutta tuo SmartThings Smart Bulb, joka on $10 hintainen älylamppu, jonka voi liittää mihin tahansa tavalliseen valaisimeen. SmartThings Wifi Smart Plug on puolestaan $18 hintainen älykäs pistoke, jota pystyy käyttämään ilman SmartThings Hubia suoraan WiFi-yhteydellä, Bulb puolestaan vaatii Hubin.



Laitteet saapuvat heti myyntiin Yhdysvalloissa.



Jäämme odottamaan milloin laitteet saapuvat Suomessa myyntiin. Tässä vaiheessa niille ei ole vielä Suomen hintoja.