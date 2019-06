Microsoft hylkäsi toisen uusista Xboxeista – Kehittää vain yhtä mallia

Aiemmin Microsoft kehitti uusia konsoleitaan Anaconda- ja Lockhart-koodinimien alaisuudessa. Näistä ensimmäinen on E3-messuilla paljastettu tehokkaampi malli ja Lockhart on vuorostaan nykyisen Xbox One S:n seuraaja eli hieman tehottomampi malli. Molempia konsoleita kehitettiin Scarlett-koodinimen alaisuudessa. The Vergen tietojen mukaan Microsoft olisi päättänyt hylätä Lockhart-konsolin jo useita viikkoja sitten Kahden konsolin strategian ongelma ilmeisesti on se, että pelikehittäjät keskittyvät liian paljon pelien optimointiin edullisemmalle konsolille, mikä uhkaa viedä terän kalliimmalta ja tehokkaammalta konsolilta. Samalla se sekoittaa turhaan pelikehittäjien pakkaa. Microsoft on päätynytkin panostamaan enemmän xCloud-pilvipelipalveluun edullisena tapana päästä pelaamaan Xbox-pelejä.