Netflix kallistui Suomessa - uudet hinnat voimaan jo tänään

on nostanut hintojaan Suomessa ja ainoastaan halvin hintaryhmä on jäänyt koskematta. Muutokset astuivat voimaan jo tänään.



Netflixin uudet hinnat Suomessa 20.6.2019 alkaen

Netflixin halvin tilaushinta pysyy edelleenkuukaudessa. Halvin tilaushinta on luonnollisesti myös rajoitetuin: sen kuukausimaksulla voi katsella Netflixiä ainoastaan yhdellä laitteella kerrallaan ja laatu on rajoitettu ns. tavalliseen tarkkuuteenOletettavasti suosituin tilausmuoto, ns., kallistui eurolla ja maksaa nyt 11,99e/kk. Tuplan tilaajat voivat katsella videoita kahdella laitteella yhtä aikaa ja videon laatu on tarjolla teräväpiirtona.Kallein tilausmuoto, eli-tilaus kallistuu puolestaan kahdella eurolla ja maksaa nyt 15,99 euroa/kk. Perhetilauksella laitteiden määrä on rajoitettu neljään yhtäaikaiseen laitteeseen ja videota voidaan toistaa 4K-tarkkuudellaHintojen nosto liittyy Netflixin valtavaan panostukseen sisällön suhteen - yhtiö on lisännyt ohjelmaostojaan miljardeilla joka vuosi. Tuleva:n julkaisu on pakottanut sekin Netflixin haalimaan palveluunsa lisää sisältöä, pystyäkseen kilpailemaan Disneyn valtavaa valikoimaa vastaan.Uudet hinnat koskevat ainoastaan uusia tilauksia ja Nyt-liitteen mukaan voimassa olevien tilausten hinnat nousevat vasta myöhemmin. Hintojen noususta kerrotaan tilaajille kuukautta etukäteen.