Itsestään ajavista autoista on tulossa totta – Autovalmistajat kiinnostuivat Googlen teknologiasta

Alun perin Googlen itsenäisesti ajavien autojen tutkimusprojektista omaksi yhtiöksi kehittynyt Waymo on sopinut yhteistyön aloittamisesta Renaultin ja Nissanin kanssa. Tavoitteena Alun perinitsenäisesti ajavien autojen tutkimusprojektista omaksi yhtiöksi kehittynyton sopinut yhteistyön aloittamisestajakanssa. Tavoitteena on kehittää liikennöintipalvelu , jolla voidaan kuljettaa niin ihmisiä kuin tavaroitakin.

Yritysten on tarkoitus tutkia yhdessä kyytipalvelun kaupallistamiseen liittyviä lakiteknisiä, kysyntään ja sääntelyyn liittyviä asioita niin Ranskassa kuin Japanissa, missä palvelu voitaisiin julkaista. Waymo julistaa kehittävänsä kuskitonta liikennöintiä käsi kädessä maailman suurimpien autovalmistajien kanssa, vaikka kyse onkin kahden maan markkinoista.



Ranskan ja Japanin valloitus on kuitenkin vain ensimmäinen askel. Tarkoituksena on laajentaa aikanaan palvelua muuallekin maailmaa – Kiinaa lukuun ottamatta.