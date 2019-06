Google vastaa asuntopulaan – Rakentaa jopa 20 000 uutta asuntoa

alueella talous on kasvanut voimakkaasti muun muassa teknologiasektorin imussa. Palkat ovat nousseet pilviin, mutta samalla ovat kasvaneet myös asumiskustannukset kun teknologiayhtiöt ovat palkanneet jatkuvasti enemmän uusia osaajia, jotka ovat taas etsineet itselleen asunnon läheltä kaupungin keskustaa ja työpaikkaa.

Teknologiayhtiöiden rekrytointitarve on ollut niin kova, että asunnot eivät tahdo riittää San Franciscon alueella kaikille. Google onkin päättänyt rakentaa miljardilla dollarilla San Franciscoon uusia asuntoja, joita voitaisiin saada summalla noin 20 000 kappaletta.Googlen suunnitelma on käytännössä se, että seuraavan 10 vuoden aikana se muuntaa 750 miljoonan dollarin arvosta toimistotiloja asumiskäyttöön. Muunnos tuottaisi noin 15 000 asuntoa, joiden joukossa on eri tuloluokille sopivia kämppiä. Lopulla 250 miljoonalla dollarilla Google perustaa rahaston, jonka varoilla rakennetaan noin 5000 uutta ja edullista asuntoa, jotta myös kaikkein vähätuloisimmilla ihmisillä olisi varaa asua San Franciscossa.