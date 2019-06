Jos GPS rikkoontuu, Yhdysvallat kärsii miljardin dollarin edestä tappioita joka päivä

Tutkimuslaitos RTI International National Institutes of Standards and Technologyn (NIST) toimeksiannosta kuinka suuri taloudellinen vaikutus GPS-järjestelmän pimenemisellä olisi Yhdysvaltojen talouteen. Tutkimuslaitos on selvittänyt Yhdysvaltojen hallinnon alaisuuteen kuuluvan) toimeksiannosta kuinka suuri taloudellinen vaikutus GPS-järjestelmän pimenemisellä olisi Yhdysvaltojen talouteen.

Tulos ei ehkä yllätä ketään: vaikutus olisi massiivinen. RTI International simuloi tilannetta, jossa GPS-paikannus pimenee joko avaruussään tai jonkin tahon myötävaikutuksesta 30 vuorokauden ajaksi. Tutkimuksessa arvioidaan karkeasti, että Yhdysvaltojen talous kärsisi päivittäin noin miljardin dollarin edestä tappiota GPS:n pimentymisen aikana. Pimennon ajankohtakin vaikuttaa tappioihin, suurimmillaan se on keväällä, jolloin maanviljelijät tarvitsevat paikannusta kylvöjen tekemiseen.



GPS on tuottanut Yhdysvaltojen yksityisen sektorin taloudelle hyvää 1,14 biljoonan dollarin edestä vuoden 1984 jälkeen. Taloudellisesta vaikutuksesta kuitenkin 90 prosenttia on syntynyt 2010-luvulla, jolloin järjestelmä yleistyi älypuhelimissa ja sitä kautta markkinoille tuli GPS:ään perustuvia kaupallisia sovelluksia.