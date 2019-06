Syyllinen kunnes toisin todistetaan – Hedman Partners yritti saada väärää henkilö tilille tekijänoikeusriidassa

on vuosien saatossa tehtaillut olan takaa niin sanottuja kiristyskirjeitä tai tekijänoikeuskirjeitä, joissa se on toimeksiantajansa puolesta vaatinut korvauksia BitTorrent-verkossa tapahtuneesta luvattomasta tiedostonjaosta. Monet ovat ehkä päätyneet maksamaan kirjeessä vaaditun muutaman satasen korvauksen, mutta osa ei ole syyttömyyden takia suostunut.

Syyttömyys ei ole kuitenkaan estänyt Hedman Partnersia toimimasta. Tästä hyvä esimerkki on Tivi-verkkosivuston uutisoima Tomi Hämäläisen tapaus . Hämäläinen joutui käytännössä osoittamaan asianajotoimistolle todisteet syyttömyytensä puolesta, mitkä Hedman Partners joutui lopulta nielemään. Tapauksen käsittelyyn meni kuitenkin kaikkiaan 3,5 vuotta aikaa.Tapauksen taustalla on teleoperaattori DNA:n luovuttamat IP-haltijan tiedot Hedman Partnersille. DNA:n aineistossa näkyi IP-osoitteen nykyinen omistaja, mutta käsitteltävänä ollut tekijänoikeusloukkaus oli tapahtunut puoli vuotta ennen kuin Hämäläinen oli hankkinut DNA:n liittymän. Hämäläinen yritti osoittaa vuokrasopimuksella ja DNA:n asiakkuuden alkamispäivällä, että hän ei ole voinut olla Hedman Partnersin etsimä henkilö.Hämäläinen muutti asuntoon kesäkuussa 2015 ja hänen asiakkuutensa DNA:lla alkoi 21. kesäkuuta 2015. Tätä ennen Hämäläisellä ei ole ollut asiakkuussuhdetta DNA:han. Käsiteltävä tekijänoikeusloukkaus oli tapahtunut 3. tammikuuta.DNA on vahvistanut, että se säilyttää IP-osoitteiden omistajatietoja kuuden kuukauden ajan. Kun markkinaoikeus oli määrännyt 29. lokakuuta 2015 DNA:ta luovuttamaan IP-osoitteen haltijatiedot Hedman Partnersille, oli omistajatiedot käytännössä jo tuhottu. DNA:lla ei siis voinut olla mahdollisuutta luovuttaa paikkansapitäviä tietoja Hedman Partnersille.Hedman Partners luovutti asiassa vasta sitten kun asianajo itse pyysi Hämäläisen pyynnöstä DNA:lta tietoja IP-osoitteen omistajatiedoista.Tapaus osoittaa sen, että Hedman Partners on hyvin suurella todennäköisyydellä lähettänyt kirjeitään muissakin tapauksissa väärille henkilöille. Tekijänoikeusriidat lähtevät monesti liikkeelle vasta sitten kun tekijänoikeusloukkauksen tapahtumahetken IP-osoitteen omistajatiedot on poistettu.