Roomba ei näytä enää Roombalta, vaan Neatolta - Robotti-imureiden kuningas vaihtaa ulkonäköä, esittelee täyskokoisen moppausrobotin

on ollut vuosikausia robotti-imureiden synonyymi ympäri maailmaa. Yhtiön kovin kilpailija on ollut amerikkalainen, nyttemmin saksalaiseen omistukseen siirtynyt. Molempien yhtiöiden roboimurit on ollut helppo tunnistaa toisistaan jo pelkästään muodon perusteella: Roomba on hellinyt ikonista ympyrän muotoa kaikissa roboissaan ja vastaavasti Neaton robotit ovat olleet jo pitkään D-kirjaimen muotoisia päältä päin katsottaessa.



Roomba s9+



Roomba s9+ pohjasta

Roomban kaveriksi vihdoinkin täyskokoinen moppausrobotti



Braava Jet M6 moppausrobotti





Braava Jet M6 pohjasta

Nyt tuohon on tulossa muutos, kun Roomba hylkää uusimman huippumallinsa myötä ikonisen ympyrämallin muotoilustaan. Uusinäyttää aivan Neaton tehtaalta tupsahtaneelta, eli on juurikin saman muotoinen kuin Neaton robotit - D-kirjaimen mallinen. Pohjasta toki löytyvät Roomballe tutut silikoniset tuplatelat lian irrotukseen.Oikeastaan mitään muuta uutta S9+ ei tuokaan pakettiin kuin uuden muotoilun - muilta osin robo on käytännössä vastaava malli kuin viime vuonna myyntiin tullut. Ja hintakin on samaa luokkaa: i7+ maksaa Suomessa reilusti yli tuhat euroa ja S9+ näyttää myyvän Yhdysvalloissa $1'299 hintaan.Vielä ei ole tietoa siitä, milloin tuleva uutuus saapuu Suomen markkinoille ja antaako uusi design merkittävää etua siivoustuloksessa aiempaan verrattuna. Yhtiö kuitenkin kertoo mallin saapuvan ainakin osaan Eurooppaa myyntiin jo heinäkuussa 2019.Ainakaan omissa testeissämme Neato ei ole onnistunut pistämään kampoihin Roomban siivoustuloksille, tästä esimerkkinä vaikkapa nämä kaksi arvosteluamme:Roombaa valmistavallaoli aikanaan täyskokoisten moppausrobottien sarja,, mutta kyseinen sarja lakkautettiin vuonna 2016. Tuon jälkeen yhtiöllä on ollut vain kaksi moppausrobottia valikoimassaan. Testasimme näistä pienemmän viime syksynä ja lopputulos oli, että "kiva lelu, mutta hieman turha, kokonsa ja akkukestonsa puolesta".Jos kiinnostaa, voi tuon arvostelun lukea täältä:Nyt siis saadaan Roomban kokoinen, koko talon siivoukseen pystyvä moppausrobotti iRobotin valikoimiin, kun yhtiö julkisti uuden Roomban yhteydessä myös-moppausrobotin. Yhtiö ei kerro vesisäiliön kokoa, mutta se vaikuttaa olevan merkittävästi Braava Jet -sarjaa suurempi.Isona juttuna yhtiö mainostaa Roomban ja Braavan yhteistoimintaa, jossa laitteet osaavat kommunikoida keskenään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli laitteet on asennettu toimimaan yhdessä, Roomba s9+ käy ensin imuroimassa halutun huoneen, palaa tämän jälkeen telakkaansa ja lopuksi Braava lähtee moppaamaan saman huoneen. Ominaisuutta tukee myös tämän hetken huippumalli Roomba i7+.