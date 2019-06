Jalkapalloliiga vakoili sarjan faneja virallisen sovelluksen avulla

La Liga sai 250k€ sakot vakoiltuaan salaa kannattajien olinpaikkoja virallisen puhelinsovelluksensa kautta mikrofonien ja GPS-paikantimien avulla löytääkseen baarit, joissa otteluita katsotaan laittomasti. Vahvaa suorittamista. #laligafi -- Tuukka (@tuukka_21) June 11, 2019

Sovellus on tarkoitettu pelien ja tilastojen seuraamiseen, mutta se pyysi myös käyttöoikeutta puhelimen mikrofoniin sekä GPS-tietoihin. Shazam-tyylisen tekniikan avulla sovellus tallensi ääntä tunnistaakseen jalkapallopelejä ja paikannustietojen avulla se jahtasi baareja, jotka näyttivät sarjan pelejä ilman vaadittavaa lisenssiä. Sovellusta on ladattu yli 10 miljoonaa kertaa.Vastineessaan liiga kertoo sovelluksen kysyneen käyttöoikeuksia mikrofonin sekä paikannustietojen käyttöön. Lisäksi liigan mukaan sovelluksen lähettämä data on vain koodia, ei audiota, ja sitä käytetään vain La Liga-otteluiden jäljittämiseen. Sovelluksen käyttöehdoissa toiminnasta kuitenkin kerrotaan ja käyttäjä hyväksyy liigan käyttävän puhelinta vilpillisen toiminnan paljastamiseen.Espanjan tietosuojaviranomaisen mukaan sovellus ei kuitenkaan tuo asiaa riittävästi ilmi ja on määrännyt liigaa poistamaan sovelluksen kesäkuun loppuun mennessä. La Liga aikoo valittaa tuomiosta, sillä sen mukaan viranomainen ei vain ymmärrä sovelluksen teknologiaa.