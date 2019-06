Xiaomi julkaisi uuden parin kympin näytöllisen aktiivisuusrakkeen

Xiaomi on esitellyt uuden Xiaomi Mi Band 4:n, joka tarjoaa samankaltaisia ominaisuuksia kuin edeltävät yhtiön aktiivisuusrannekkeet, mutta entistä edullisemmin. Xiaomi on esitellyt uuden Xiaomi Mi Band 4:n, joka tarjoaa samankaltaisia ominaisuuksia kuin edeltävät yhtiön aktiivisuusrannekkeet, mutta entistä edullisemmin.

Vajaa tuuman kokoisella AMOLED-näytöllä varustettu ranneke tarjoaa vedenkestävyyden 50 metriin asti sekä jopa 20 päivän akkukeston. Laitteesta löytyy NFC, sykemittari sekä kuusiakselinen kiihtyvyysanturi.



Näytössä tarkkuutta on 120 x 240 pikselin verran, mutta sekin on erittäin kohtuullista ottaen huomioon, että kyseessä on vain parin kympin laite. Jenkeissä hinnaksi annetaan 25 dollaria, joka on muutaman taalan vielä edeltäjää vähemmän.



Suomessa hinta nousee varmasti hieman tästä ylöspäin, mutta toivoa sopii, ettei edeltäjän yli 50 euron hintoja tarvitse maksaa.



Xiaomi on paremman vedenkestävyyden myötä lisännyt liikuntamuotoihin myös eri uintitapoja, joten sen pitäisi tunnistaa uiko esimerkiksi rintauintia, perhosta vai vapaauintia.