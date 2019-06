Huippusuositusta Firefox-selaimesta tulossa maksullinen versio

Mozillan toimitusjohtaja Chris Beard paljasti saksalaiselle toimitusjohtajapaljasti saksalaiselle t3n-teknologiasivustolle , että suositusta Firefox-verkkoselaimesta aiotaan julkaista tulevana syksynä maksullinen premium-versio. Uudessa versiossa olisi tavanomaiseen verrattuna muutamia rahanarvoisia erityisominaisuuksia.

Kaikkia premium-version ominaisuuksia ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta maksullinen Firefox voisi sisältää esimerkiksi sisäänrakennetun VPN-palvelun sekä tarjota tilaajalleen turvallista pilvitallennustilaa. Beardin mukaan on kuitenkin selvää, että Firefoxin standardiversio on ja pysyy ilmaisena, eikä aiemmin standardiversioon luvattuja ilmaisia ominaisuuksia peruta.



Mozilla aikoo testata Firefoxin kuukausimaksullisuutta lokakuussa. Mozillan mukaan se tarvitsee uusia liikevaihtolähteitä, minkä takia selaimesta on päätetty kehittää maksullinenkin versio. Nykyisellään jopa 90 prosenttia sen liikevaihdosta on peräisin hakukoneyhtiöiden kanssa luoduista kumppanuussuhteista.