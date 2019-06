Microsoftin huikea paljastus – Uusi Xbox on jopa neljä kertaa suorituskykyisempi

Aivan kuten osattiin ennakkoon odottaa, Microsoft paljasti ensimmäistä kertaa tietoja seuraavan sukupolven Xbox-pelikonsoleista eilisessä E3-esityksessään. Sony on jo aiemmin kertonut teknisiä yksityiskohtia niin sanotusta PlayStation 5:stä. Aivan kuten osattiin ennakkoon odottaa,paljasti ensimmäistä kertaa tietoja seuraavan sukupolven-pelikonsoleista eilisessä E3-esityksessään. Sony on jo aiemmin kertonut teknisiä yksityiskohtia niin sanotusta PlayStation 5:stä.

Project Scarlett -työnimellä kehitettävää konsolisukupolvea Microsoft kuvailee äärimmäisen tehokkaaksi. Suorituskyky tulee riittämään 8K-grafiikoiden piirtämiseen ja parhaimmillaan kuvataajuus nousee 120 FPS:ään. Konsoli tukee muuttuvaa virkistystaajuutta ja säteenjäljitystä. Microsoftin mukaan tuleva konsoli on jopa neljä kertaa tehokkaampi kuin nykyinen Xbox One X.



Konsolin taustalla on AMD:n Zen 2 -prosessoriarkkitehtuuri sekä uusi RDNA-grafiikka-arkkitehtuuri. Grafiikamuistin osalta Microsoft käyttää erittäin nopeaa GDDR6-muistia ja tallennusratkaisu perustuu SSD:hen. Microsoft lupasi konsolin tulevan myyntiin vuoden 2020 loppuun mennessä.