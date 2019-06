Microsoft paljasti Xbox Game Passin tietokoneille – Näitä pelejä voi pelata vain viidellä dollarilla kuussa

Microsoft pitää tänään myöhään illalla E3-esityksensä, jossa yhtiön odotetaan julkaisevan suuren määrän pelaamiseen liittyviä uutisia. Yhtiö paljastanee myös ensimmäisiä tietoja myös seuraavan sukupolven Xboxista. Xbox Game Passin tietokoneversion yksityiskohdat pitää tänään myöhään illalla E3-esityksensä, jossa yhtiön odotetaan julkaisevan suuren määrän pelaamiseen liittyviä uutisia. Yhtiö paljastanee myös ensimmäisiä tietoja myös seuraavan sukupolven Xboxista. Xbox Game Passin tietokoneversion yksityiskohdat päätettiin kuitenkin paljastaa jo ennen esitystä

Xbox Game Pass on kuukausimaksullinen palvelu, jonka kautta pelaajat pääsevät useiden pelien ulottuville. Pelaajien ei tarvitse hankkia jokaista peliä erikseen, vaan he saavat kuukausimaksua vastaan pelata valikoimaan kuuluvia pelejä niin paljon kuin he vain haluat. Palvelu on tähän asti ollut saatavilla Xboxille, mutta nyt se on tulossa myös Windowsille.



Xbox Game Pass PC Games -sivua ei ole ainakaan vielä käännetty suomeksi, joten ilmeisesti palvelu ei ole ihan hetkeen tulossa Suomeen. Yhdysvalloissakin se on nyt tarjolla beta-versiona ja testijakson ajan palvelua voi kokeilla dollarin kuukausihinnalla. Varsinaisen julkaisun jälkeen palvelusta joutuu pulittamaan 4,99 dollaria kuukaudessa. Lisätietoja saadaan ehkä myöhemmin illalla E3-esityksessä.



Valikoimiin kuuluvat seuraavat pelit:



ABZU ACA NEOGEO METAL SLUG X Antiquia Lost ARK: Survival Evolved Astroneer Battle Chasers: Night War Battle Chef Brigade Deluxe Battlefleet Gothic: Armada Bomber Crew Bridge Constructor Portal Broforce Brothers: a Tale of Two Sons Book of Demons Clustertruck Crackdown 3 Crosscode Die for Valhalla! Disneyland Adventures Everspace Fez Football Manager 2019 Full Metal Furies Gears of War: Ultimate Edition dla Windows 10 Gears of War 4 Gears 5 Guacamelee 2 Halo: Spartan Assault Halo: Spartan Strike Halo Wars: Definitive Edition Halo Wars 2: Standard Edition Hatoful Boyfriend Hellblade: Senua's Sacrifice Hello Neighbor Hollow Knight Hotline Miami Imperator: Rome Into The Breach Lichtspeer: Double Speer Edition Forza Horizon 4 standard Edition Marvel vs. Capcom: Infinite Momodora: Reverie Under the Moonlight Metro Exodus Mindzone Moonlighter MudRunner Mutant Year Zero: Road to Eden Neon Chrome Old Man's Journey Operencia: The Stolen Sun Opus Mangum Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Orwell: Keeping an Eye on You Oxenfree Pony Island (Daniel Mullins Games) ReCore RiMe: Windows Edition Riptide GP: Renegade Rise of Nations: Extended Edition Rise of the Tomb Raider Rush: A Disney-Pixar Adventure Ruiner Samorost 3 Sea of Thieves: Anniversary Edition Shenmue I & II Silence - The Whispered World 2 Sinner for Windows 10 Slay The Spire Shoot n Merge 2048 Smoke and Sacrifice Snake Pass State of Decay 2 Stealth Inc 2 SteamWorld Dig 2 Sunset Overdrive Super Lucky's Tale Superhot Supermarket Shriek Surviving Mars - First Colony Edition Riverbond Tacoma Titan Quest Anniversary Edition The Banner Saga The Banner Saga 2 The Banner Saga 3 The Flame In The Flood The Gardens Between The Last Door: Season 2 Collector's Edition The Messenger The Stillness of the Wind The Surge The Turing Test Thimbleweed Park Thumper Tyranny Gold Edition Valkyria Chronicles Vampyr Void Bastards Wandersong Wargroove Wasteland 2: Director's Cut West Of Loathing Wolfenstein II: The New Colossus We Happy Few Wizard of Legend Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection >