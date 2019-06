Kiina kovistelee teknologiayhtiöitä – Varoittaa vakavista seurauksista jos noudattavat Trumpin politiikkaa

Kiinan valtio on uhannut teknologiayhtiöitä vakavilla seurauksilla, mikäli ne noudattavat Yhdysvaltojen Huaweille asettama pakotteita. Aiemmin on uutisoitu, että Kiina suunnittelee koostavan oman mustan listan yhtiöistä, joita pidetään epäluotettavina – toisin sanoen ne ovat katkaisseet kauppasuhteet Huawein kanssa ja rikkoneet näin ollen kahdenvälisiä sopimuksia.

Vastatoimia Huawei-painostusta vastaan on kehitetty Kiinan kehitys- ja uudistusministeriössä ja asia on tuotu ilmi monille yhdysvaltalaisille teknologiayhtiöille, kuten Dellille ja Microsoftille. Asia on tuotu myös brittiläisen ARM:n ja korealaisen SK Hynixin tietoon. ARM kehittää mobiiliprosessoreiden arkkitehtuuria, jota käytetään käytännössä jokaisessa älypuhelimessa. ARM on ilmoittanut katkaisevansa suhteet Huawein kanssa, mikä hankaloittaa oleellisesti yhtiön kykyä tuoda uusia puhelimia markkinoille.



Kiina myös huomautti yhtiöitä, että mikäli ne siirtävät tuotantoaan pois maasta, saattaa niille koitua pysyviä seurauksia. Kiina yrittää vaikuttaa yhtiöihin, jotta nämä painostaisivat Trumpin hallintoa keventämään Kiinaan kohdistuvaa painetta. Teknologigayhtiöiden kannalta tilanne on ikävä, sillä ne ovat puun ja kuoren välissä. Ne kuitenkaan tuskin ottavat riskiä Yhdysvaltain lain rikkomisen seurauksista.