GameStop kokemassa levykauppojen ja videovuokraamoiden kohtalon

Maailman suurin fyysisiä pelikauppoja pyörittävä ketju, Suomessakin toimiva, on ajautumassa ongelmiin. Sijoittajien usko yhtiöön on jo kadonnut, kun firman osakkeesta on sulanut vuodessa 70 prosenttia.

Syy on täsmälleen sama kuin aikanaan se, miksi levykaupat ja videovuokraamot katosivat: niitä ei enää tarvita. GameStop julkisti uusimman osavuosikatsauksensa tällä viikolla ja luvut olivat korutonta kertomaa: konsoleiden myynti romahti peräti 35 prosenttia. Myös ketjun kokonaismyynti romahti päättyneellä vuosineljänneksellä yli 10 prosenttia globaalisti.Yhtiö onnistui kuitenkin edelleen tekemään voittoa, tosin ainoastaan vaivoin: 1,37 miljardin liikevaihdolla sitä syntyi ainoastaan 6 miljoonaa euroa. Sekä tulos että liikevaihto jäivät ennusteista ja yhtiön osakekurssi sukelsikin tulosjulkistuksen jälkeen yli 30 prosenttia.GameStopin ongelmat kiteytyvät siihen, että kaikki pelien ostaminen on siirtymässä kovaa vauhtia täysin digitaaliseksi. Ensinsöi PC-pelien markkinat ja nyt sekäettäovat siirtymässä täysin digitaaliseen jakeluun konsoleidensa kanssa. Pelimarkkina itsessään kasvaa edelleen, mutta fyysiset kopiot - joihin GameStopin liiketoiminta on nojannut - eivät enää käy kaupaksi. Iso osa GameStopin liiketoimintaa on ollut käytettyjen pelien kauppa, joka käytännössä katoaa kokonaan, kun myynti siirtyy digitaaliseksi.Yhtiöllä ei ollut tarjota sijoittajille ratkaisun avaimia, mutta yhtiön pääjohtaja lupaili ketjun keskittyvän enemmän fanituotteisiin. Lisäksi yhtiö aikoo jättää osakkeenomistajille maksettavat osingot kokonaan väliin tänä vuonna.