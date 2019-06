PlayStation Classic on nyt alehinnoissa! Näistä paikoista saat konsolin 30 eurolla

Viime vuoden lopulla joulusesonkia silmällä pitäen julkaistun-minikonsolin hinta on pudonnut kuin lehmän häntä. Julkaisun aikaan jälleenmyyjät veloittivat siitä 119 euroa, mutta nyt uusissa tarjouksissa sama laite irtoaa vain 29,90 eurolla

Tarjoushintaan konsolia myydään tällä hetkellä Gigantilla, Kärkkäisellä ja VPD:llä . Verkkokauppa.comilla PlayStation Classic oli niin ikään myynnissä 29,90 eurolla, mutta siellä erä on jo ehditty myydä loppuun.Viime aikoina PlayStation Classicin normaalihinta on liikkunut noin 50–60 euron paikkeilla, mikä jo itsessään on jo puolet vähemmän kuin konsolin alkuperäinen julkaisuhinta. Maaliskuussa uutisoimme konsolin olevan tarjousmyynnissä 40 euron hintaan PlayStation Classicin mukana tulee yhteensä 20 alun perin PlayStation Onelle julkaistua peliä. Kaikki konsolin mukana tulevat pelit löytyvät täältä