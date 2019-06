Googlen pilvipelipalvelu tulee Suomeen – Näin paljon se maksaa

Kanadalaismedia onnistui pilaamaan Googlen yllätykset Stadia-pilvipelipalveluun liittyen , mutta virallisten julkistusten myötä uusiin tietoihin on saatu hiukan lihaa luiden ympärille.

Bandai Namco - Dragon Ball Xenoverse 2

Bethesda - DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood

Bungie - Destiny 2

Capcom - TBD

Coatsink - Get Packed (Stadia exclusive)

Codemasters - GRID

Deep Silver - Metro Exodus

Drool - Thumper

Electronic Arts - TBD

Giants Software - Farming Simulator 19

Larian Studios - Baldur's Gate 3

nWay Games - Power Rangers: Battle for the Grid

Rockstar Games - TBD

Sega - Football Manager

SNK - Samurai Shodown Square Enix - Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider

2K Games - NBA 2K, Borderlands 3

Tequila Works - Gylt (Stadia exclusive)

Warner Bros. - Mortal Kombat 11

THQ - Darksiders Genesis

Ubisoft - Assassin's Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2, Trials Rising, The Crew 2

Google aikoo julkaista Stadian marraskuussa ja palvelu tulee saataville myös Suomessa. Palvelun Founder's Edition -versio maksaa 129 euroa ja kuukausimaksullinen versio 9,99 euroa kuukaudessa. Erikseen myytävästä Stadia-ohjaimesta pitää maksaa 69 euroa.Stadia lanseerataan Founder's Edition -version voimin. Pakettiin kuuluu kolmen kuukauden edestä Stadia Pro -tilausta sekä Buddy Pass, jolla voi lahjoittaa omalle kaverille myös kolme kuukautta Stadia Pro -tilausta. Tilaaja saa myös Night Blue ‑peliohjaimen ja Google Chromecast Ultra -medialaitteen.Googlen ajatuksena on korvata kalliit pelikonsolit sen omilla verkkopalvelimilla, joten Stadia ei ole "pelaamisen Netflix" vaan ikään kuin virtuaalinen pelikonsoli. Tästä syystä Stadian tarjoamat sisällötkin ovat maksullisia. Googlen tarkoituksena on julkaista ensi vuonna Stadiasta myös ilmaisversio (Stadia Base), jossa pelien tarkkuus on rajoitettu Full HD -tasoon.Stadian valikoimiin kuuluu ainakin seuraavat pelit:Lisätietoa Stadiasta saa Google Storen sivuilta