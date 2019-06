Apple ostaa itsestään ajavaa autoa kehittävän yhtiön Googlen kotinurkilta

Stanfordin yliopiston opiskelijoiden perustama Drive.ai-teknologiayhtiö saattaa päätyä Applen omistukseen, Stanfordin yliopiston opiskelijoiden perustama-teknologiayhtiö saattaa päätyä Applen omistukseen, uutisoi The Information . Mountain View'ssa Googlen nurkilla itsestään ajavia autoja kehittänyt start up on etsinyt itselleen kevään ajan ostajaa ja Apple saattaa olla kiinnostunut siitä.

Drive.ain palkkalistoilta löytyy noin sata henkilöä, joista useimman odotetaan siirtyvän yrityskaupan myötä Applelle. Yhtiössä Applea kiinnostanee lähinnä sen osaajat eli juuri henkilöstö, ei niinkään yrityksen tuotekehityshankkeet. Drive.ai perustettiin vasta vuonna 2015 ja se on päässyt todella pitkällä muutaman pääomasijoituskierroksen turvin. Vuonna 2016 yhtiö sai 12 miljoonan dollarin rahoituksen ja seuraavana vuonna Series B -kierros toi yhtiöön 50 miljoonaa dollaria uutta pääomaa.



Applen oma autonomisiin autoihin tähtäävä tuotekehityshanke on ollut myllerryksessä alusta lähtien. Tämän vuoden alussa hankkeesta irrotettiin yli 200 työntekijää, mutta Apple vaikuttaisi olevan kuitenkin edelleen sitoutunut kehittämään autonomisia autoja. Reutersin mukaan Apple on käynyt keskusteluja neljän valmistajan kanssa uudenlaisten LiDAR-antureiden valmistamisesta.