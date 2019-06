Samsungilla pahoja ongelmia uutuuslaitteen julkaisussa – Aikataulu venyy ja venyy

käynnistämä älykaiutinbuumi yllätti lähes kaikki teknologiasektorilla, minkä jälkeen firma toisensa jälkeen on koettanut onneaan puheohjattavissa kaiuttimissa. Helppoa uusien tuotteiden nopea kehittäminen ei kuitenkaan ole, kuten Samsungin kompuroinnista voidaan päätellä.

Samsung paljasti Galaxy Home -älykaiuttimen jo vuoden 2018 elokuussa Galaxy Note9:n esittelyn yhteydessä, mutta myyntiin asti se ei ole kuitenkaan vielä ehtinyt. Tänä vuonna kaiuttimen on luvattu ilmestyvän ensin huhtikuussa, mutta määräajan mentyä umpeen, julkaisun luvattiin koittavan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana – käytännössä siis kesäkuun loppuun mennessä.Yhtiön kulutuselektroniikkabisnestä johtava Hyun-suk Kim kertoo The Korea Heraldille kuitenkin, että Galaxy Home julkaistaan toisen vuosipuoliskon keskivaiheilla. Kommenttia selvennettiin jälkikäteen, että sillä tarkoitetaan tämän vuoden kolmatta vuosineljännestä eli kaiutin pitäisi olla myynnissä syyskuun loppuun mennessä. Voi siis olla, että kaiutin tekee uuden esiintymisen Galaxy Note10:n julkistustilaisuudessa. Kenties kaiutinta on myös vuoden aikana kehitetty teknisesti eteenpäin.