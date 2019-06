PlayStation 5:stä tihkuu taas uutta tietoa

Sony ei aio ottaa osaa E3-pelimessuihin tänä vuonna, mutta yhtiö ei silti malta olla ottamatta valokeilaa itselleen. Jim Ryan paljastaa uutta tietoa mahdollisesti ensi vuonna julkaistavasta PlayStation 5 -konsolista. ei aio ottaa osaa-pelimessuihin tänä vuonna, mutta yhtiö ei silti malta olla ottamatta valokeilaa itselleen. CNETin haastattelussa Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtajapaljastaa uutta tietoa mahdollisesti ensi vuonna julkaistavasta-konsolista.

Kuten aiemmin on tiedetty, PlayStation 4:n seuraajasta tulee löytymään nopea SSD-tallennusmuisti perinteisen kiintolevyn sijaan. Ryanin mukaan konsoli tulee myös tukemaan pelaamista 4K-resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella, jolloin ruudulla esitettävät grafiikat näyttävät paitsi tarkoilta, ne myös toistuvat sulavasti. Ryan paljasti myös sen, että pelien tallennukset tulevat siirtymään konsolisukupolvien välillä, joten voit jatkaa pelejä tallennetuista kohdista, vaikka alla olisikin täysin uusi konsoli.



Sony aikoo lisäksi uudistaa PlayStation Now -suoratoistopalvelua tämän vuoden aikana. Yhtiön tarkoituksena lienee vastata kasvavaan kilpailuun: Google esitteli keväällä Stadia-palvelun ja Microsoftiltakin on tulossa xCloud-pilvipelipalvelu. Sony ja Microsoft kertoivat hiljattain yhteistyöstä, jossa Sony rakentaa pilvipelipalvelunsa Microsoftin pilviteknologian päälle.