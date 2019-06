Googlen pilvipelipalvelun tiedot vuotivat jo – Ei olekaan pelaamisen Netflix

Artikkelissa kerrottiin, että Stadia-palvelu ei tule olemaan täysiverinen suoratoistopalvelu, vaan ainakin uusimmat pelit tulevat olemaan maksullisia. Ainakin Kanadassa palvelu julkaistaan marraskuussa ja sen hinta on 11,99 Kanadan dollaria (7,9 euroa). Tilauksella on mahdollista pelata pelejä 4K-tarkkuudella ja 60 FPS:n kuvataajuudella. Verkkoyhteyden osalta minimivaatimuksena on 10/1 Mbps:n liittymä.



Stadian julkaisuvalikoimiin kuuluvat ainakin Assassin's Creed Odyssey, Doom, The Division 2, Destiny 2 ja Tomb Raider -pelit. Ei ole kuitenkaan selvää, että ovatko nämä pelit osa kuukausimaksullista palvelua vai pitääkö niistä maksaa vielä erikseen.



La Pressen mukaan Google aikoisi julkaista ensi vuonna Stadiasta ilmaisen version, jossa grafiikoiden tarkkuus on rajattu Full HD -resoluutioon.