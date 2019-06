Apple käänsi eilen kelkkansa – PS4- ja Xbox-ohjain tuki tulossa Applen laitteille

Eilen esiteltyjen uusien käyttöjärjestelmäversioiden joukossa oli päivitetty tvOS, joka edistää Apple TV:n käyttökokemusta muutamalla oleellisella tavalla. Eilen esiteltyjen uusien käyttöjärjestelmäversioiden joukossa oli päivitetty, joka edistää Apple TV:n käyttökokemusta muutamalla oleellisella tavalla.

Käyttöjärjestelmästä löytyy esimerkiksi nyt tuki usealle käyttäjälle, jolloin ohjelmiston tekemät katselu- ja kuuntelusuositukset voidaan räätälöidä jokaiselle laitteen käyttäjälle erikseen, eikä perheenjäsenten erillaiset mieltymykset sekoita pakkaa. Käyttäjän vaihtaminen onnistuu lennosta tvOS:ään lisätyn ohjauskeskuksen kautta.



Pelaajien kannalta suurin uutinen oli kuitenkin Xbox One- ja PS4-ohjainten tuen saapuminen Applen laitteille. Konsoliohjaimia siis aiotaan tukea tvOS:n lisäksi myös iOS-laitteilla. Tähän asti Apple on halunnut rajoittaa ohjain tuen erikseen hyväksyttyihin MFi-ohjaimiin, mutta Apple Arcade -pelipalvelun lanseerauksen alla vaatimuksia on haluttu keventää.