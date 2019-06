Samsung lupaa – Useita VR- ja AR-tuotteita on tulossa markkinoille

Samsung ei ole viime aikoina panostanut aivan yhtä lujasti VR-tuotteisiin kuin buumin alkuvaiheessa, mutta XR- ja peliliiketoiminnoissa kehittäjäsuhteista vastaavavakuuttaa, että Samsung on palaamassa markkinoille kovalla ryminällä.

Augmented World Expossa paneelikeskusteluun osallistunut Fallah kertoo , että VR-laseissa käytettyä Gear-brändiä saatetaan hyödyntää tulevaisuudessa uusissa VR- ja AR-tuotteissa. Samsungin suunnittelupöydällä on ilmeisesti parhaillaan useita AR- ja VR-kategorian tuotteita, jotka voisivat siis sisältää myös Gear-brändättyjä tuotteita. Mitään tämän konkreettisempaa Samsungin suunnitelmista ei kuitenkaan tiedetä.Laajennettu todellisuus lienee teknologiayhtiöiden yksi suurimmista mielenkiinnon kohteista tulevaisuudessa. Microsoft on panostanut alalle HoloLens-laseille ja sen perässä on tullut esimerkiksi Magic Leap. Applen huhutaan myös kehittävän AR-laseja, mutta yhtiölle tyypilliseen tapaan tuotetta kehitetään pieteetillä. Apple ajaa AR-käyttöä ylös ensin iPhonen voimalla ja saattaa vasta sen jälkeen laajentua AR-laitemarkkinoille.