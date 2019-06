Kesäkuu tuo tullessaan uuden Black Mirrorin – Tässä kaikki palaavat Netflix Originals -sarjat

Netflixiin on tulossa uutta sisältöä jälleen kesäkuussa tusinoittain, ja aiemmin olemmekin kertoneet jo Netflixissä yksinoikeudella tarjottavista uutuuselokuvista sekä uusista sarjoista

Toki Netflixillä on myös suosittuja sarjoja, jotka eivät jää yhteen kauteen, joten tässäkin kuussa tarjolla on paljon palaavia Originals-tuotantoja. Käydäänpä läpi ne kaikkinensa.Kansainvälisen osaston tarjontana ovat kolmannella kaudella brassitrillerija espanjalainen mockumenttisarjaJapanilaisanimaatiotja, reality maorilaishautaistoimistosta, synkkä saksalaistrilleri, argentiinalainen teinisarja, Australiaan sijoittuva realitykukin puolestaan palaavat toisella kaudella.24:stä tutun Kiefer Sutherlandin tähdittämä ja alun perin ABC:llä näkynytpalaa ruutuihin Netflixin voimin kolmannella kaudella, samoin kolmannen kauden tarjoavat pian huumediilereistä kertova dokumenttisarja, rikosdraamaja Netflixin suosittuihin supersankarisarjoihin kuuluvaKenties odotetuin kesäkuussa palaava sarja on kuitenkin dystooppisista tulevaisuuskuvista kertova antologiasarja, jonka viiden kausi saa ensi-iltansa aivan muutaman päivän päästä.Muihin palaaviin sarjoihin kuuluvat todellisuuteen perustuva rikossarja(2. kausi), teinityttöjen vankilaan sijoittuva dokumenttisarja(2. kausi) sekä perheen pienimmille suunnattu animaatiosarja(2. kausi).