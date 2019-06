MP3-aikakauden ikoni – Apple lakkauttaa iTunesin

-kehittäjätapahtuma startataan maanantaina ja luvassa on läjäpäin uusia ohjelmistoja, ainakin macOS-, iOS- ja watchOS-käyttöjärjestelmistä on tulossa uudet versiot. Sen lisäksi Apple aikoo uudistaa sovelluksiaan.

Jo aiemmin on ennakoitu, että Apple kertoo tämän vuoden WWDC:ssä aikeistaan yhtenäistää iOS- ja macOS-sovellusten kehitystä, jolloin yhdellä koodilla voisi palvella niin Mac- ja iOS-käyttäjiä. Tämän strategian uhriksi on joutumassa Applen yksi suurimmista sovelluksista, iTunes. Bloombergin tietojen mukaan Apple aikoisi lakkauttaa iTunesin omana sovelluksena ja erottaa siitä toimintoja omiksi sovelluksiksi.Bloombergin mukaan Apple aikoisi korvata iTunesin kolmella sovelluksella, Musicilla, TV:llä ja Podcastilla. Mediatoiston lisäksi Apple on käyttänyt iTunesia laitteiden varmuuskopiointiin, mutta erillistä varmuuskopiointisovellusta ei ole tulossa vaan toiminto sisällytetään Music-sovellukseen.