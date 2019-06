Kaikki kesäkuun Netflix Originals -elokuvat: Hollywood-elokuvia, dokumentteja ja stand-upia

Netflixin kessäkuun sisältö on melkoisen vahvaa kesänkin tullessa, ja kerroimmekin jo aiemmin kaikista Netflixiin kesäkuun aikana saapuvista Originals-sarjoista . Nyt on aika kiinnittää huomio Netflixin omiin uutuuselokuviin, joita niintäkin on tulossa tukku.