Microsoft kehittää modernia käyttöjärjestelmää – Ei viittausta Windowsiin

Microsoftin kuluttajabisnestä johtava Nick Parker paljastaa Computex-aiheisessa blogikirjoituksessa uutta tietoa ohjelmistojätin kehittämästä uudesta modernista käyttöjärjestelmästä. kuluttajabisnestä johtavapaljastaa Computex-aiheisessa blogikirjoituksessa uutta tietoa ohjelmistojätin kehittämästä uudestakäyttöjärjestelmästä. Blogikirjoituksessa varotaan mainitsemasta käyttöjärjestelmän nimeä, eikä siihen edes viitata Windows-brändillä.

Parkerin mukaan uudessa modernissa käyttöjärjestelmässä laskenta on erotettu sovelluksista, minkä ansiosta se on myös hyvin turvallinen. Lisäksi Microsoft lupaa uuden käyttöjärjestelmän päivittyvän taustalla täysin näkymättömästi ja keskeytyksettä. Lisäksi Microsoft on hahmotellut uutta käyttöjärjestelmää hyödyntävien koneiden olevan always-connected-tyyppisiä eli ne olisivat aina yhteydessä verkkoon ja tukisivat esimerkiksi 5G:tä.



Kaiken kaikkiaan Microsoftin kuvailema moderni käyttöjärjestelmä vaikuttaisi olevan jonkinlainen Windows Lite, joka olisi tarkoitettu haastamaan Googlen Chrome OS.