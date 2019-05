Huawei haastaa Yhdysvaltain rajoitusten perustuslaillisuuden

Yhdysvaltalaisyhtiöiltä on nyt kielletty kauppa Huawein kanssa, joka johtaa siihen, että monenlaiset Yhdysvalloissa tuotetut tuotteet ja palvelut eivät ole enää saatavilla Huaweille.Yhtiössä ollaan yritetty olla vielä positiivisia, ja mm. Huawein toimitusjohtaja ei ole toivonut vastaavia toimia Kiinalta takaisin.Kuitenkaan täysin Trumpin hallinnon toimia Huaweissa ei hyväksytä. Tästä kertoo Huawein lakimiesarmeijan vastaisku, jossa haastetaan Yhdysvaltojen toimien perustuslainmukaisuus.Huawein tiedotteen mukaan Yhdysvaltoja vaaditaan lopettamaan valtion kampanja Huaweita vastaan. Yhdysvallat lisäsi Huawein mustalle listalle kyberturvallisuuteen vedoten, mutta Huawein johtavan lakimies Song Liupingin mukaan siihen ei ole perusteita."Yhdysvaltojen hallitus ei ole osoittanut minkäänlaisia todisteita siitä, että Huawei olisi turvallisuusuhka. Ei ole asetta, ei savua. Vain spekulointia."Song jatkaa, että tämä on vaarallinen ennakkotapaus, joka saattaa johtaa uusiin perustettomiin kieltoihin, jotka kohdistuvat syyttömiin yrityksiin.Huawei on ollut Yhdysvaltojen silmätikkuna jo pitkän aikaa ennen Trumpin hallintoa. Yhdysvallat ei ole esittänyt julkisesti todisteita Huawein urkinnasta tai muista kyberuhkista, mutta vuosikausien seurannan ja estojen taustalla on todennäköisesti jotain.Tosin tämä olisi toivottavaa käydä läpi oikeudessa, jossa todisteet olisi tuotava esiin. Näin toivotaan myös Huaweilta, jossa luotetaan Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmään.Huawein vaatimus kuullaan tuomioistuimessa 19. syyskuuta.