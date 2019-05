HP uudisti VR-reppunsa – Virtuaalitodellisuuden voi ottaa myös mukaan

Teknologian miniatyrisointi on yllättävän kallis ja haastava ongelma, mitä ei välttämättä tule ihan heti ajatelleeksi. Hyvä esimerkki ongelman suuruudesta on Teknologian miniatyrisointi on yllättävän kallis ja haastava ongelma, mitä ei välttämättä tule ihan heti ajatelleeksi. Hyvä esimerkki ongelman suuruudesta on HP:n esittelemä VR-reppu , jonka tarkoituksena on tehdä suorituskykyä vaativasta VR-kokemuksesta mobiilia.

Kuten VR-repun ulkoasusta nähdään, laitteisto on melko massiivinen, joten laadukkaan VR-kokemuksen mahdollistavaa laitteistoa ei tällä hetkellä ole mahdollista puristaa taskukokoiseksi. Repun sisuksissa on tehokas PC, jonka virransyötöstä huolehtii iso akku, jolla voi pelata yhdellä latauksella noin tunnin ajan. Itse tietokone koostuu Intelin kahdeksannen sukupolven Core i7 -suorittimesta, Nvidian GeForce RTX 2080 -grafiikkaprosessorista, 16 gigatavusta käyttömuistia ja 256 gigatavusta tallennustilaa (SSD).



Koska reppu on käytännössä vain mukana kannettava PC, on se yhteensopiva yleisimpien VR-lasien kanssa. HP:n toiveena tietysti on, että VR Backpackin kanssa käytettäisiin yhtiön itse suunnittelemia Reverb-laseja.



Hintaa repulla on 3300 dollaria, joten tavalliset kotikäyttäjät tuskin innostuvat siitä. Yrityskäyttöön kallis laitteisto voisi kuitenkin soveltua hyvin.