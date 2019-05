Peliriippuvuus luokitellaan oikeaksi sairaudeksi

Maailman terveysjärjestö WHO on hyväksynyt päivitetyn version sen ylläpitämästä ICD-11-tautiluokitusjärjestelmästä ja se tulee voimaan 1. tammikuuta 2022.

Uutta päivitetyssä tautiluokituksessa on muun muassa se, että siinä peliriippuvuus on hyväksytty virallisesti sairaudeksi. Tautiluokitukseen hyväksytyn kuvauksen mukaan peliriippuvuudesta kärsivä priorisoi liikaa pelaamista ja keskittyy siihen päivittäin liian paljon, jolloin hänen oma arkielämänsä kärsii riippuvuuden johdosta. Riippuvuutta on pitänyt jatkua ainakin 12 kuukauden ajan, ennen kuin sairaus voidaan todeta.



Pelialan kauppajärjestöt vastustivat peliriippuvuuden lisäämistä ICD-11:een, koska niiden mielestä peliriippuvuuden taustalla oli muita syitä, jotka johtavat liialliseen pelaamiseen.